Компания Ifellow – активное, стабильно развивающееся предприятие, работающее в сфере IT. Отзывы об Ifellow — самые положительные, всего за несколько лет своей деятельности компания успела реализовать несколько успешных крупных проектов, наладила тесное сотрудничество с крупными финансовыми и коммерческими организациями. При этом сфера деятельности Ifellow.ru достаточно широкая – от создания развлекательного контента для сети до сотрудничества с крупными банками.

Ifellow.ru работает на рынке уже более 5 лет, при этом она успела проявить себя в качестве надежного партнера. Об этом говорят такие ключевые факты:

Динамический рост. Компания активно развивается, рост стабильный, численность персонала растет. При этом наши филиалы включают в себя только квалифицированных специалистов, работающих в разных областях. Расширяемый портфель клиентов. Мы сотрудничаем со ФСК, Сбербанком, Альфа-Банком и другими. При этом наш портфель включает в себя более сотни крупных, успешно реализованных проектов. Мы не только не собираемся останавливаться на достигнутом, а с каждым месяцем ставим планку себе выше и выше. Расширяем сферу деятельности, улучшаем качество и ставим новые амбициозные цели. Высокая квалификация и компетенция сотрудников, ответственность и постоянное развитие, а также постепенно расширяющаяся сеть филиалов. Сегодня наши филиалы открыты по всей России – от Нижнего Новгорода до Барнаула. А общее количество высококвалифициорованных сотрудников уже превышает 300 человек, каждый из которых имеет значительный опыт работы. А текучка внутри сведена к минимуму, за счет работы внутри команды и движения к общим целям. У нас есть филиалы во всех регионах, в ближайших планах – открытие новых отделений для повышения качества обслуживания.

2 года назад мы решили в корне поменять стратегию и наметить новые цели и вектор развития, учитывая опыт и обратную связь клиентов, хотя компания успешно работала с 2015 года. Сегодня Ifellow – это ваш надежный партнер в сфере IT. Мы предлагаем инновационные решения, гибкий подход и профессионализм наших специалистов. Одним из наших новых направлений стал аутсорсинг. Предоставляем качественные и современные услуги в данной области таким компаниям, как ВТБ, Сбербанк, Альфа-Банк и многим другим участникам рынка.

Ifellow – это команда профессионалов, занимающихся единым делом и имеющим одни цели.