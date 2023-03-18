Ответственный выбор гироскутера

Легко, быстро и удобно перемещаться по городу, высокотехнологично прогуляться по парку или весело провести время во дворе современному человеку помогают электронные средства передвижения. Среди них – гироскутер. Этот компактный транспорт уже очаровал мечты и сердца множества горожан. А чтобы после покупки не наступило разочарование, выбрать гироскутер важно с учетом некоторых нюансов и особенностей, отделяющих действительно качественные и подходящие вам модели от прочих.

Купить гироскутер в интернет-магазине или в торговом центре через дорогу – вопрос, зависящий от желания и удобства покупателя. Главное, чтобы можно было протестировать устройство перед оплатой и получить на него гарантию. Самый лучший вариант – фирменный магазин официального представителя с сертификатом качества. Самые популярные производители гироскутеров – из США или Китая. Они могут выпускать детские и взрослые модели. Американские компании считаются более надежным производителем, однако цена на их товар в 2-3 раза выше китайского производства – и не всегда это того стоит, ведь можно выбрать качественный и недорогой гироскутер китайского бренда. При этом нужно учитывать, что недобросовестный производитель выпускает недорогие гироскутеры с экономией на материалах – дешево, сердито и недолговечно. Лучше всего ориентироваться на отзывы пользователей или выбрать проверенные временем бренды – Smart Balance, Zaxboard, Hoverbot, Wolong, GT, Novelty Electronics. При покупке электротранспорта внимательно осмотрите корпус изделия. В дешевых моделях китайских производителей много пластика, корпус люфтит, есть большие щели между деталями, при потрясывании что-то стучит и сыпется – это тревожные звоночки, которые скажутся на работоспособности в дальнейшем. Хороший гироскутер отличается качественной сборкой, защищен от поподания воды, снега и пыли, оснащен резиновыми накладками, а внутри – крепкая стальная рама, что обязательно присутствует в популярных моделях. При выборе гироскутера крайне важно учитывать диаметр колес. Детскую модель обычно отличает диаметр колеса в 4-5 дюймов. Подросткам уже можно покупать устройства с колесами 6,5 дюймов. А взрослые найдут удобство в колесах диаметром 8 дюймов. Но не только от возраста владельца зависят размеры колес. С колесами 8 – 10 дюймов будет удобно перемещаться по разного рода неровностям, насыпным поверхностям, а также уровень наклона для подъёма или спуска будет больше – в отличие от 6,5-дюймовых. Колеса размером 6,5 дюймов через сложные препятствия вряд ли пройдут, но на ровных покрытиях будут вести себя отлично.Кстати, колеса размером 8 дюймов и меньше на гироскутерах бескамерные, благодаря чему транспорт будет легким, но неровная дорога создаст серьезную тряску. А гироскутер, который оснащен мощными 10-дюймовыми колесами и больше, более массивный и тяжелый – зато амортизация на высоте. Таким образом, чем больше диаметр колеса, тем транспорт массивнее и тяжелее, но более удобен на пересечённой местности. Обязательно обратите внимание на максимальную нагрузку гироскутера. Этот показатель демонстрирует максимальный вес владельца – такую нагрузку способен выдержать транспорт. Для детского гироскутера нормальным считается вес пользователей в 30-70 кг. Для взрослых пользователей показатель варьируется между 70-160 кг. С учетом этого всего производители обращают внимание, что важно брать модель, которая выдерживает нагрузку немного больше вашего веса – но не впритык. Электрическое транспортное устройство, подходящее для скоростной езды, должно обладать мощными двигателями. Максимальная мощность электрического двигателя в 400 Вт обеспечивает скорость до 16 км/ч. Для детей же стоит выбирать двигатель попроще, с мощностью в 200 Вт – они развивают максимальную скорость в 10 км/ч.Также стоит отметить, что у качественных моделей гироскутеров в конструкции три платы – по одной на стабилизацию колес и отдельный контроллер моторов. Чтобы гироскутер обладал максимальной мощностью двигателя, конструкция должна быть оснащена мощными батареями – чтобы при заряде аккумулятора в 100% не потратить его только на разгон. Слабые китайские батареи обычно не выдерживают максимальный срок эксплуатации, указанный в инструкции, – за год или даже полгода теряют ёмкость, и тогда зарядку батареи, вышедшей из строя, производить больше нет смысла. Устройство должно быть обеспечено качественными батареями ещё и для того, чтобы избежать короткого замыкания и возгорания – такое случается со слишком дешевым товаром. Так, гироскутер с мощным аккумулятором может преодолеть до 30 км по ровной дороге на одном заряде батареи. Зарядку аккумулятора производят в течение 2-3 часов, если скоростную (при её наличии) – около часа. Логично, что мобильный электрический транспорт должен быть компактных размеров. Если отдаете предпочтение компактным моделям, обращайте внимание на то, что управлять компактной «игрушкой» со слишком легким весом на неровной местности будет сложно. Некоторые весят всего 8 кг, более крепкие – до 16 кг. Как в любом транспортном средстве, здесь вес зависит от материалов корпуса и начинки – но в угоду весу пренебрегать качеством не стоит. В рейтинге детских гироскутеров лидируют конечно те, что обладают оригинальным дизайном – яркой расцветкой, рисунками с любимыми героями, фонариками и т.п. У каждого бренда отличаются способы привлечения внимания к товару, и в среднем производители выпускают устройства с упором на дополнительные фишки на 70% больше обычных гироскутеров. Однако, несмотря на красивую картинку, важно приобрести качественный и безопасный транспорт и ответственно подойти в особенности к выбору детского оборудования. Также, например, у бренда Smart Balance электрический транспорт оснащен bluetooth-колонкой и габаритными огнями. Ясно, что колонки Bluetooth – не главное, но это приятное дополнение к основным преимуществам.

Таким образом, если между всеми компактными транспортными средствами вы решили выбрать гироскутер, обращайте внимание не только на внешний вид, но и на качественные характеристики – от них зависит и долговечность использования, и безопасность эксплуатации. Планируйте покупку устройства в Elektro-mall с умом!