Оцениваем букмекерскую контору для ставок на спорт онлайн

Как оценить площадку для ставок на спорт онлайн? Удобство сайта БК и другие критерии оценивания.

Выбираем площадку для ставок на спорт онлайн

Главное, что нужно сделать беттору при ставках на спорт онлайн – выбрать честную букмекерскую контору. На современном рынке присутствует множество букмекеров, но не все предлагают широкую линию и качественную роспись, не могут обеспечить стабильные выплаты и лояльность к клиентам. Эксперты постоянно обновляют и улучшают разные критерии, влияющие на качество беттинга.

Оцениваем букмекера по официальному сайту

Перейдя на официальный сайт БК пользователю стоит оценить – доступны ли к ознакомлению основные данные. На первом плане должна быть информация о последних новостях и акциях проекта, обычно, она приводится в виде баннеров и объявлений. Над ними обычно располагают ссылки для перехода в раздел «Избранное».

На сайтах большинства БК переход в меню выполняется нажатием на соответствующую кнопку, находящуюся в левом верхнем углу. Кнопки регистрации и входа располагаются в правом углу. Нижняя часть сайта, обычно, отведена под купоны ставок и форму связи с техподдержкой.

Также на главной странице сайта, обычно, есть поле для фильтрации линий и перехода к интересующему виду спорта, также отображаются текущие чемпионаты. В видимой части располагается роспись по видам спорта, с указанием основного коэффициента и выбора события. Правила конторы, ссылку на документы и прочую информацию можно найти внизу страницы. Разделы разбиты на категории для упрощения поиска.

Другие критерии оценки букмекера

Важно знать, на какие критерии нужно обращать внимание, чтобы не столкнуться с мошенничеством со стороны БК:

Наличие лицензии и надежность. Пари заключают на деньги, поэтому регистрироваться и пополнять счет нужно только на сайтах с хорошей репутацией. Важен возраст и репутация компании, если БК давно присутствует на рынке, это указывает на четное отношение к клиентам.

Широта линии. Число спортивных событий, на которые БК предлагает делать ставки, также очень важно. Чем шире линия, тем больший выбор имеет игрок.

Роспись. Перечень пари, доступные в рамках турнира или встречи. Компании расписывают матчи и стремятся удовлетворить даже взыскательных пользователей.

Коэффициенты. Чем они выше, тем больший выигрыш получит клиент при благоприятном исходе.

Список доступных валют и доступные способы получения средств, размер комиссии и скорость выплат. Важно, чтобы игрок мог открывать счет в привычной валюте: это позволит избежать конвертации при пополнении счета.

При правильном подходе и определенных навыках, беттинг может приносить хороший доход благодаря тщательно продуманным пари.