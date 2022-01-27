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Оцениваем букмекерскую контору для ставок на спорт онлайн

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Содержание
  1. Выбираем площадку для ставок на спорт онлайн
  2. Оцениваем букмекера по официальному сайту
  3. Другие критерии оценки букмекера

Как оценить площадку для ставок на спорт онлайн? Удобство сайта БК и другие критерии оценивания.

Выбираем площадку для ставок на спорт онлайн

Главное, что нужно сделать беттору при ставках на спорт онлайн – выбрать честную букмекерскую контору. На современном рынке присутствует множество букмекеров, но не все предлагают широкую линию и качественную роспись, не могут обеспечить стабильные выплаты и лояльность к клиентам. Эксперты постоянно обновляют и улучшают разные критерии, влияющие на качество беттинга.

Оцениваем букмекера по официальному сайту

Перейдя на официальный сайт БК пользователю стоит оценить – доступны ли к ознакомлению основные данные. На первом плане должна быть информация о последних новостях и акциях проекта, обычно, она приводится в виде баннеров и объявлений. Над ними обычно располагают ссылки для перехода в раздел «Избранное».

На сайтах большинства БК переход в меню выполняется нажатием на соответствующую кнопку, находящуюся в левом верхнем углу. Кнопки регистрации и входа располагаются в правом углу. Нижняя часть сайта, обычно, отведена под купоны ставок и форму связи с техподдержкой.

Также на главной странице сайта, обычно, есть поле для фильтрации линий и перехода к интересующему виду спорта, также отображаются текущие чемпионаты. В видимой части располагается роспись по видам спорта, с указанием основного коэффициента и выбора события. Правила конторы, ссылку на документы и прочую информацию можно найти внизу страницы. Разделы разбиты на категории для упрощения поиска.

Оцениваем букмекерскую контору для ставок на спорт онлайн

Другие критерии оценки букмекера

Важно знать, на какие критерии нужно обращать внимание, чтобы не столкнуться с мошенничеством со стороны БК:

  • Наличие лицензии и надежность. Пари заключают на деньги, поэтому регистрироваться и пополнять счет нужно только на сайтах с хорошей репутацией. Важен возраст и репутация компании, если БК давно присутствует на рынке, это указывает на четное отношение к клиентам.
  • Широта линии. Число спортивных событий, на которые БК предлагает делать ставки, также очень важно. Чем шире линия, тем больший выбор имеет игрок.
  • Роспись. Перечень пари, доступные в рамках турнира или встречи. Компании расписывают матчи и стремятся удовлетворить даже взыскательных пользователей.
  • Коэффициенты. Чем они выше, тем больший выигрыш получит клиент при благоприятном исходе.
  • Список доступных валют и доступные способы получения средств, размер комиссии и скорость выплат. Важно, чтобы игрок мог открывать счет в привычной валюте: это позволит избежать конвертации при пополнении счета.

При правильном подходе и определенных навыках, беттинг может приносить хороший доход благодаря тщательно продуманным пари.

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