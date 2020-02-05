Отличие бюджетных кондиционеров от дорогих

Практически все производители выпускают, как дорогую, так и бюджетную климатическую продукцию. При этом все модели, независимо от цены, хорошо справляются со своими задачами и создают в доме комфорт. Можно купить кондиционер midea бюджетного или среднего класса либо же приборы Daikin, Mitsubishi или Samsung премиум-сегмента, но их единственным отличием будут лишь дополнительные опции. Набор базовых функций при этом будет одинаковым для всех моделей. О том, какие функции предлагаются производителями климатической техники для дешевых и дорогих моделей, речь и пойдет далее.

Базовые функции

Несколько основных режимов работы есть у всех моделей кондиционеров.

Охлаждение. Функция, которая позволяет понижать температуру воздуха в помещении. Вентиляция. Режим, при котором компрессор не включается и работает лишь вентилятор внутреннего блока. Он предназначен для перемешивания воздуха, чтобы избежать образования холодных и теплых локальных зон, что способствует более равномерной температуре в помещении. Осушение. Это режим для принудительного понижения влажности воздуха без значительного снижения температур (не более, чем на 1 ℃). Очистка воздуха. Любой кондиционер для защиты внутренних элементов оборудован системой фильтрации. В систему входят фильтры грубой очистки. При этом для очищения циркулирующего воздуха они оснащаются различными дополнительными фильтрами: угольными, электростатическими или ионными. Оснащенные такими фильтрами кондиционеры mitsubishi electric в Украине представлены сериями DESIGN, STANDART и HEAVY. Они способны очищать воздух не только от пыли, но и от микробов. Установка температуры. Этот режим позволяет настраивать желаемую температуру с точностью до 1 ℃ в диапазоне от 15 до 30 ℃. Скорость вентилятора. Опция предназначена регулировать скорость циркулирующего потока. Как правило, базовый набор включает от 3 до 5 скоростей плюс автоматический режим, в котором скорость подбирается в зависимости от разницы температур: заданной и фактической. Направление потока. Функция регулировки осуществляется при помощи изменения положения жалюзи. Регулировка имеет от 5 до 7 фиксированных положений. Таймер. Таймер позволяет включать и выключать кондиционер по расписанию. Ночной режим. Этот режим позволяет уменьшить скорость вращения вентилятора ночью, чтобы снизить уровень шума. Температура в ночном режиме регулируется более плавно.

Для большинства пользователей, отдающих предпочтение бюджетным вариантам, таким, как кондиционер neoclima, модели которого представлены на сайте: https://www.kievkomfort.com.ua/konditsionery-bytovyye-i-promyshlennyye/konditsionery-nastennyye/kondicioneri-nastennie-neoclima/, этих функций вполне достаточно.

С кондиционерами премиум-класса предлагается продвинутое интеллектуальное управление в режиме “Автомат” с возможностью использовать прибор для обогрева при более низких температурах (до -25 ℃). Помимо этого, в комплектацию входят дополнительные фильтры, а также более дорогие системы диагностики и защиты от перегрузки и низких температур. К тому же, дорогие модели зачастую более мощные. Также они могут оснащаться дополнительными датчиками.

Все это необходимо учитывать при выборе кондиционера, чтобы уберечь себя от ненужных растрат.