Открыть ИП для маркетплейсов в «Тинькофф»: Комплексное сопровождение от банка

Любой желающий начать бизнес в e-commerce и зарегистрировать компанию, может открыть ип для маркетплейсов в банке «Тинькофф».

Маркетплейсы — почти самое популярное место для онлайн-покупок. Это открывает широкие возможности для ведения бизнеса. Поэтому туда устремились как начинающие предприниматели, так и крупные компании с мировым именем.

При открытии ИП в «Тинькофф», банк поможет начать работать с маркетплейсами, позаботится о продвижении и аналитике, а также предоставит выгодные финансовые сервисы. Такие как овердрафт и онлайн-бухгалтерия.

Простое и быстрое оформление ИП

Оформление ИП бесплатно и происходит полностью онлайн. Будущему предпринимателю не нужно посещать офис банка или МФЦ. Достаточно оставить заявку на сайте «Тинькофф».

Как это сделать:

Зайти на официальный веб-сайт банка. Открыть соответствующий раздел. Ввести свои данные в форму заявки (фамилию, имя, отчество и номер телефона для обратной связи). Нажать на кнопку «Отправить» и ожидать ответа от банка.

Сотрудники банка перезвонят на указанный номер в этот же день.

Расчетный счет и операции с валютой

Чтобы сосредоточить все финансы в одном месте, желательно открыть для компании отдельный расчетный счет. В «Тинькофф» это можно сделать бесплатно и сразу после регистрации ИП.

Для работы со счетом предусмотрен удобный личный кабинет, в котором можно проводить и отслеживать все финансовые операции. В том числе поступления, платежи партнерам и в налоговую, перечисления взносов и т. д.

Если предприниматель работает с зарубежными поставщиками, можно открыть отдельный счет для валютных операций. Доступны такие валюты как доллары, евро, фунты и юани. Банк позаботится о скорости и безопасности переводов, а также обеспечит упрощенный валютный контроль.

Овердрафт и онлайн-бухгалтерия

Для бухгалтерских расчетов можно будет использовать бесплатный сервис. Он специально адаптирован для тех, кто работает с маркетплейсами, а потому учитывает все их комиссии.

Если средств на расчетном счете будет недостаточно, а платежи нужно совершить срочно, банк может предоставить овердрафт-кредит.

Продвижение на маркетплейсах

Кроме того, «Тинькофф» поможет:

Зарегистрировать профиль продавца на маркетплейсе

Оформить карточки товаров по всем правилам.

Оптимизировать тексты для поисковых систем.

Подобрать наиболее прибыльную нишу.

Все доступные возможности более детально описаны на сайте банка.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»

ОГРН 1027739642281

23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.