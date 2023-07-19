Открыть ИП для маркетплейсов в «Тинькофф»: Комплексное сопровождение от банка

Любой желающий начать бизнес в e-commerce и зарегистрировать компанию, может открыть ип для маркетплейсов в банке «Тинькофф».
Маркетплейсы — почти самое популярное место для онлайн-покупок. Это открывает широкие возможности для ведения бизнеса. Поэтому туда устремились как начинающие предприниматели, так и крупные компании с мировым именем.
При открытии ИП в «Тинькофф», банк поможет начать работать с маркетплейсами, позаботится о продвижении и аналитике, а также предоставит выгодные финансовые сервисы. Такие как овердрафт и онлайн-бухгалтерия.
Простое и быстрое оформление ИП
Оформление ИП бесплатно и происходит полностью онлайн. Будущему предпринимателю не нужно посещать офис банка или МФЦ. Достаточно оставить заявку на сайте «Тинькофф».
Как это сделать:
- Зайти на официальный веб-сайт банка.
- Открыть соответствующий раздел.
- Ввести свои данные в форму заявки (фамилию, имя, отчество и номер телефона для обратной связи).
- Нажать на кнопку «Отправить» и ожидать ответа от банка.
Сотрудники банка перезвонят на указанный номер в этот же день.
Расчетный счет и операции с валютой
Чтобы сосредоточить все финансы в одном месте, желательно открыть для компании отдельный расчетный счет. В «Тинькофф» это можно сделать бесплатно и сразу после регистрации ИП.
Для работы со счетом предусмотрен удобный личный кабинет, в котором можно проводить и отслеживать все финансовые операции. В том числе поступления, платежи партнерам и в налоговую, перечисления взносов и т. д.
Если предприниматель работает с зарубежными поставщиками, можно открыть отдельный счет для валютных операций. Доступны такие валюты как доллары, евро, фунты и юани. Банк позаботится о скорости и безопасности переводов, а также обеспечит упрощенный валютный контроль.
Овердрафт и онлайн-бухгалтерия
Для бухгалтерских расчетов можно будет использовать бесплатный сервис. Он специально адаптирован для тех, кто работает с маркетплейсами, а потому учитывает все их комиссии.
Если средств на расчетном счете будет недостаточно, а платежи нужно совершить срочно, банк может предоставить овердрафт-кредит.
Продвижение на маркетплейсах
Кроме того, «Тинькофф» поможет:
- Зарегистрировать профиль продавца на маркетплейсе
- Оформить карточки товаров по всем правилам.
- Оптимизировать тексты для поисковых систем.
- Подобрать наиболее прибыльную нишу.
Все доступные возможности более детально описаны на сайте банка.
Акционерное Общество «Тинькофф Банк»
ОГРН 1027739642281
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