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Откройте для себя облачную бухгалтерию с компанией «1office»

30.10.2020 12:07

Каким бы делом не занимался предприниматель, но он просто не может обойти проблемы с бухгалтерией. Это отдел должен быть в любой официально работающей компании, так как надо как-то начислять зарплаты, уплачивать налоги, решать проблемы самого разного толка вокруг бюрократии и бумажной волокиты, сопровождающей нас всю жизнь. Раньше для этого нанимался целый отдел бухгалтерии, где милые дамы пили чай с 8 утра до 17:00 вечера, вели светские беседы и требовали себе приличную зарплату. Сегодня времена поменялись – IT-технологии позволяют одному квалифицированному человеку выполнять работу всего отдела, при этом даже не имея на рабочем месте мощного компьютера и приобретенного пакета 1С. Достаточно использовать услуги компании 1Office, чтобы свести все проблемы с бухгалтерской рутиной к самому минимуму!

«Первый Офис» — компания, которая входит в состав известного бренда ITGLOBAL.COM, занимающегося внедрением передовых IT-технологий в бизнес. Фирма предлагает такую услугу, как аренда 1С в облаке. Зачем покупать себе полную версию программы 1С, если можно ее арендовать на выгодных условиях? Для того, чтобы использовать такую возможность, не надо иметь мощного компьютера у себя на предприятии, достаточно иметь одного человека, который ориентируется в пакете 1С.

Преимущества работы с «1office»

Компания «Первый Офис» стремится сделать работу бизнеса более простой, не отягощенной массой забот, выгодной в экономическом отношении. Используя услугу удаленного использования 1С от «1office», Вы получаете следующие выгоды:

  • Легкий перенос базы данных и всех своих дел в онлайн. Для интеграции системы «1С облако» достаточно нескольких часов работы специалиста. При этом Вы сразу получаете 20 Гб свободного пространства, а этого достаточно для огромного объема работы бухгалтерии;
  • Работа с облаком не обязует Вас работать с одного конкретного рабочего места. Вы можете подключаться к своим файлам в любом месте, с ПК, телефона, планшета, в своем городе или даже будучи на отдыхе на даче;
  • Все расходы теперь под контролем и скрыть какие-то передвижения финансов не в том направлении практически невозможно;
  • Компания «1office» обеспечивает стабильную работу своих сервисов без проблем и сбоев 24 часа в сутки. При этом здесь предлагается также резервное копирование данных, в случае каких-то сбоев информация останется целой.

Как видите, использование такого продвинутого сервиса способно помочь бизнесу перейти на новые технологии и значительно повысить свою эффективность.

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