Отдых в Грузии в 2022 году

Отдых в Грузии — незабываемое времяпрепровождение на восточном берегу Чёрного моря. Грузинские регионы и курорты расположены вдоль побережья, продолжительность которого составляет более 300 километров. Здесь возможен качественный отдых телом и душой. Незабываемые горы, прекрасная погода, обустроенные пляжи, многочисленные культурные достопримечательности, чистейший воздух, дельфины, вкусная национальная кухня, свежие овощи и фрукты, атмосферные кафе, хорошие отели — всё это и многое другое доступно каждому отдыхающему. Что ещё важно знать об этой стране?

Отдых в Грузии: важные особенности

Собираясь на отдых в Грузию, больше не нужно переживать за прививку от Covid. Не придётся предоставлять ни справку об отрицательном ПЦР-тесте, ни документ о пройденной вакцинации. Ковид-требования были сняты 15 июня 2022 года.

В текущем году удастся заранее забронировать жильё на продолжительный период времени, причём возможна бронь без кредитной карты.

Месяц жизни в Грузии обходится в среднем в 900-1000$. Ощутимо сэкономить можно на транспорте. Почти везде ездят маршрутки и автобусы.

Стоит с пониманием отнестись к тому, что грузины крайне эмоциональные люди. Местные жители при беседе активно жестикулируют и говорят громко. Это не значит, что они настроены агрессивно. Грузины — дружелюбный и гостеприимный народ. А ещё отдых в Грузии — это отсутствие языкового барьера. Многие жители хорошо понимают русский язык.

Важная информация о климате

Климат в Грузии благоприятный — от умеренного до субтропического. На территории этой страны комфортно в любое время года. Сильная жара стоит редко. Наиболее солнечно и тепло с мая по июнь. Купальный сезон продолжается с конца мая до конца октября.

Летом средняя температура воздуха +26°C, зимой — от +7°C. В горных регионах ночью столбик термометра опускается до -20 °C, поэтому, отправляясь на отдых в Грузии, стоит взять с собой тёплые вещи.

Регионы-курорты для отдыха в Грузии

Отдых в Грузии — это большое количество красивых курортов:

Тбилиси — старинные тихие кварталы, маленькие уютные домики, ультрасовременные многоэтажные небоскрёбы

Батуми — море и солнце, ночные клубы, отличная инфраструктура;

Боржоми — качественное оздоровление, хорошие санатории;

Кахетия — виноград и вкусное вино

Бакуриани и Гудаури — популярные горнолыжные курорты.

Что касается популярных достопримечательностей, то непременно стоит посетить Каньон Окаце и Водопады Кинчха, Пещеру Прометея, Пещерный город Уплисцихе, Собор Светицховели, Заповедник Сатаплия, Винный тоннель, город Сигнахи.

О грузинских законах

В 2017 году в Грузии был принят «Закон о шуме». Здешние обитатели назвали данный закон — «о тишине». Его должны соблюдать не только местные, но и приезжие. На нарушителя оформляют протокол и выписывают штраф. Тишину нужно соблюдать с 23:00 до 8:00 часов. В этот временной интервал нельзя не только кричать и громко слушать музыку, но и запускать фейерверки (исключение — большие праздники).

Также в 2017 году в Грузии был принят закон о запрете курения в общественных местах. Курить можно в кальянных, казино и дома. На нарушителя могут наложить немалый штраф.

В стране нет законов, которые направлены конкретно на туристов. Гости должны соблюдать те же нормы, что и местные жители. Кроме законов о шуме и курении, нужно знать ещё и о таких моментах.

Нельзя оставлять мусор на улице вне урны.

Запрещено находиться в общественных местах в нетрезвом виде.

У приезжего человека должна быть медицинская страховка (приобретается заранее).

На купленный в качестве сувенира кинжал и иное холодное оружие нужно иметь кассовый чек (предъявить сотруднику таможни).

Не стоит нарушать ПДД и пытаться дать взятку инспектору, за это можно попасть в тюрьму.

Если вас заинтересовал отдых в Грузии, обращайтесь по адресу https://ht.kz/tours/georgia. Здесь вы сможете найти наиболее привлекательный для себя тур. При необходимости менеджер поможет с выбором. Отличного отдыха!