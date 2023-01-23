Освещение в умном доме

Тренды на энергосберегающую экономику и внедрение систем автоматизированного управления инфраструктурами посредством искусственного интеллекта и удаленного контроля через облачные структуры интернета добралось и до сферы домашнего быта.

Инновационная система умный дом освещение функционирует в концепции «интернета вещей» и управляется дистанционно при помощи мобильного приложения на смартфоне или планшете.

Система умный дом управление светом позволяет параллельно решать ряд важнейших задач – экономия энергоресурсов и сокращение коммунальных расходов, обеспечение комфорта проживания, безопасность загородных жилищ.

Как интернет вещей помогает в быту

Команды в оснащенный системой интернета вещей загородный дом или коттедж отправляются с мобильного устройства, которое может находиться на каком угодно расстоянии (обмен данными осуществляется через регионально масштабированные облачные сервисы и инфраструктуры глобальной сети).

Пользователь может уехать отдыхать на заграничный курорт, при этом сохраняя полный контроль над своим домовладением. На экране смартфона можно наблюдать всё происходящее в любом из помещений, управлять освещением и другими коммуникациями, оправлять сигналы в коммунальные службы и полицию при обнаружении аварии или незаконного проникновения.

Дистанционно можно управлять уровнем освещения в каждом помещении, задавать желаемую теплоту света, настроить включение и выключение светильников про графику (световой будильник).

Управление осветительными приборами на месте осуществляется при помощи сети датчиков и микроконтроллеров.

Производители разработали комплексные решения интеллектуального освещения, начиная от экологически безопасных и экономичных осветительных приборов до специального программного обеспечения для управления всей системой, в том числе без участия человека.

Искусственный интеллект в умном доме

Пользователь не всегда может лично контролировать происходящее в доме даже при помощи мобильного устройства. Тогда в дело вступает искусственный интеллект. Специально разработанная и настроенная компьютерная программа анализирует поступающие с датчиков контроля информацию и на ее основе изменяет параметры освещения в зависимости от текущих обстоятельств и ситуации.

Например, если в доме никого нет, искусственный интеллект погасит свет и предотвратит бесцельное расходование электроэнергии. Когда подойдет время ждать возвращения хозяев домой, искусственный интеллект последовательно подсветит ворота, дорожку к дому, прихожую, холл, комнаты.