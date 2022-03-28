Остекление лоджии: основные разновидности

Современные владельцы лоджий рано или поздно сталкиваются с вопросом остекления данного пространства. Это позволит защитить жилище от неблагоприятных погодных условий, а также проникновения пыли с улицы. Вдобавок повышаются эксплуатационные характеристики и улучшается вид балкона.

Выполнить остекление лоджии можно несколькими способами. Чтобы выбрать подходящий вариант, обращайтесь в компанию «ОКНА МОСКВЫ». Специалисты проведут ремонтные работы на высоком уровне. Они сделают все качественно и быстро, при этом стоимость будет очень демократичная.

Холодное остекление

Такой тип отделки выбирается тогда, когда владельцы хотят защитить лоджию от попадания мусора, а также осадков, сквозняков и прочих погодных явлений. При этом температура на балконе будет практически такая же, как и на улице. Сама конструкция состоит из холодных профилей, изготовленных из дерева или алюминия, и прочных стекол.

Среди достоинств выделяют следующие:

простой монтаж;

приемлемую цену;

небольшой вес.

Готовый ремонт смотрится красиво и опрятно. Но не всегда можно поставить москитную сетку.

Теплое остекление

Данный вариант считается более прогрессивным, чем предыдущий. Он позволяет расширить жилое пространство за счет того, что температура в лоджии остается такой же, как и в комнатах. Этого удается достичь благодаря использованию многокамерных ПВХ-профилей и соответствующих стеклопакетов. Рамы могут быть деревянными или алюминиевыми.

Среди преимуществ теплого остекления балкона выделяют следующие:

комфортную температуру на протяжении всего года;

высокую звукоизоляцию, обеспечивающую отсутствие посторонних шумов в комнате;

эстетичный вид.

Большой вес рам ограничивает возможность установки, если сама лоджия недостаточно прочная.

Французское остекление

Эта конструкция абсолютно прозрачная: от пола до козырька. Идея подобной отделки балкона появилась во Франции. Она дала возможность наполнить пространство светом, даже при теневом расположении строения. Панорамные окна позволяют создать элегантный и необычный дизайн, который будет приводить в восторг всех гостей. Ведь такая идея еще мало используется.

Кто-то считает, что абсолютная прозрачность – это не лучший вариант для личного пространства, так как привлекает взгляды посторонних с улицы. Однако в таких случаях дизайнеры рекомендуют использовать плотные шторы, благодаря которым можно в любой момент зашторить панорамные окна.

Выполнить французское остекление удастся только в том случае, если балконная плита способна выдержать соответствующую нагрузку. Дать правильную оценку помогут специалисты компании «ОКНА МОСКВЫ».