Остекление лоджии: основные разновидности

Современные владельцы лоджий рано или поздно сталкиваются с вопросом остекления данного пространства. Это позволит защитить жилище от неблагоприятных погодных условий, а также проникновения пыли с улицы. Вдобавок повышаются эксплуатационные характеристики и улучшается вид балкона.
Выполнить остекление лоджии можно несколькими способами. Чтобы выбрать подходящий вариант, обращайтесь в компанию «ОКНА МОСКВЫ». Специалисты проведут ремонтные работы на высоком уровне. Они сделают все качественно и быстро, при этом стоимость будет очень демократичная.
Холодное остекление
Такой тип отделки выбирается тогда, когда владельцы хотят защитить лоджию от попадания мусора, а также осадков, сквозняков и прочих погодных явлений. При этом температура на балконе будет практически такая же, как и на улице. Сама конструкция состоит из холодных профилей, изготовленных из дерева или алюминия, и прочных стекол.
Среди достоинств выделяют следующие:
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простой монтаж;
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приемлемую цену;
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небольшой вес.
Готовый ремонт смотрится красиво и опрятно. Но не всегда можно поставить москитную сетку.
Теплое остекление
Данный вариант считается более прогрессивным, чем предыдущий. Он позволяет расширить жилое пространство за счет того, что температура в лоджии остается такой же, как и в комнатах. Этого удается достичь благодаря использованию многокамерных ПВХ-профилей и соответствующих стеклопакетов. Рамы могут быть деревянными или алюминиевыми.
Среди преимуществ теплого остекления балкона выделяют следующие:
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комфортную температуру на протяжении всего года;
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высокую звукоизоляцию, обеспечивающую отсутствие посторонних шумов в комнате;
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эстетичный вид.
Большой вес рам ограничивает возможность установки, если сама лоджия недостаточно прочная.
Французское остекление
Эта конструкция абсолютно прозрачная: от пола до козырька. Идея подобной отделки балкона появилась во Франции. Она дала возможность наполнить пространство светом, даже при теневом расположении строения. Панорамные окна позволяют создать элегантный и необычный дизайн, который будет приводить в восторг всех гостей. Ведь такая идея еще мало используется.
Кто-то считает, что абсолютная прозрачность – это не лучший вариант для личного пространства, так как привлекает взгляды посторонних с улицы. Однако в таких случаях дизайнеры рекомендуют использовать плотные шторы, благодаря которым можно в любой момент зашторить панорамные окна.
Выполнить французское остекление удастся только в том случае, если балконная плита способна выдержать соответствующую нагрузку. Дать правильную оценку помогут специалисты компании «ОКНА МОСКВЫ».