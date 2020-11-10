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Остались ли у Эфириума конкуренты?

10.11.2020 14:47

Остались ли у Эфириума конкуренты?

Есть ли сейчас какие-то платформы, которые серьезно бы претендовали на статус главного блокчейна для построения децентрализованных приложений? В 2017-2018 было запущено множество сетей, позиционирующих себя как «убийцы Эфириума». EOS, NEO, Zilliqa, Tron, Quarkchain, позднее Cosmos, Cardano и Polkadot. Но все они так и не добились желаемого по нескольким причинам. Рассмотрим их.

Эфир имеет самое большое коммьюнити разработчиков, более 250 тысяч человек, и является наиболее децентрализованной сетью на данный момент. По этой причине большинство блокчейн-проектов разрабатывается на Эфириуме, 94 из 100 топовых проектов работают в его сети.

Кроме того, разработчики Эфириума сделали самое важное для развития сети: привлекли коммерческие компании к сотрудничеству. Enterprise Ethereum Alliance включает в себя таких участников как Intel, ING Bank, JP Morgan, Microsoft, FedEx и даже наш Сбербанк. Все они работают над внедрением блокчейна в свои процессы, и Эфириум потенциально может быть той сетью, где они смогут запускать сервисы, не требующие приватных блокчейнов.

Есть еще одна проблема, которая ранее мешала Эфириуму сделать глобальный скачок в количестве сервисов, работающих в его сети: пропускная способность. Учитывая что она составляет всего около 15 транзакций в секунду, любое более-менее популярное приложение намертво засоряло всю очередь транзакций, а значит Эфир по-прежнему оставался лишь очень грандиозным экспериментом.

Но очень скоро выйдет апдгрейд сети, Ethereum 2.0, постепенно переводящий ее на новый метод генерации блоков, Proof-of-Stake. Вся сеть будет разделена на “шарды”, группы валидаторов, каждый из которых будет обрабатывать свою порцию транзаций, что позволит увеличить количество одновременно обрабатываемых транзакций до тысячи.

Изначально в 2021 году будет запущено 64 шарда, которые будут работать параллельно основному блокчейну с майнерами. Но затем, возможно в конце года, сеть полностью мигрирует на PoS-алгоритм. Для организации узла и стейкинга будет достаточно 32 ETH. Предполагается, что для стейкинга будет залочено около 30% всех ETH токенов в обороте, что повысит рыночную цену на токены.

Мы не даем инвестиционных рекомендаций, но если вы захотите приобрести ETH или других криптовалют, вы всегда можете сделать это на cryptex.net.

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