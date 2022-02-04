Особенности шлифовки лица и тела, пластики век в косметологической клинике

Одной из популярных омолаживающих процедур в косметологии является фракционная или лазерная шлифовка лица и тела. Для ее выполнения используют инновационное лазерное оборудование от ведущих мировых производителей, которое бывает с разными рабочими параметрами.

Особенности лазерной шлифовки лица и тела

Лазерная шлифовка лица в Coolazer проводится под местным обезболиванием и не занимает много времени. К преимуществам по сравнению с другими способами омоложения относят следующее:

доказанная эффективность;

гарантия безопасности;

демократичная стоимость услуги;

отсутствие дискомфорта;

длительное сохранение результата;

быстрое проведение и восстановление;

атравматичность.

Кроме лица, фракционная шлифовка проводится и на теле с целью омоложения и устранения эстетических и возрастных изменений кожи. На сайте клиники coolaser.clinic/lazernye-proczedury-dlya-tela/frakczionnaya-lazernaya-shlifovka/ можно подробнее узнать о показаниях и противопоказаниях, особенностях проведения и записаться на консультацию к врачу в любое удобное время.

Шлифовка тела поможет запустить естественные процессы регенерации и вернуть коже упругость и эластичность. На процедуру приходят для устранения пигментации, дряблости, растяжек, неровностей кожи и других эстетических проблем.

Отличительной особенностью фракционной шлифовки является эффективное воздействие не только на верхний эпидермис, но и глубокие слои кожи. Это позволяет запустить процессы регенерации и сделать кожу более подтянутой.

Когда нужна блефаропластика?

Блефаропластика представляет собой пластику верхних/нижних век, которая поможет вернуть взгляду открытости, убрать морщины, мешки под глазами, обвисшую кожу и другие дефекты. Подробнее о других показаниях к назначению этой процедуры можно узнать на сайте клиники coolaser.clinic/plastika-licza/blefaroplastika/ и записаться на прием к специалисту.

На состояние век оказывают влияние разные факторы, в том числе и генетическая предрасположенность, экологическая обстановка, особенности повседневного ухода, мимика и пр.

Пластика век может быть разных типов: верхних/нижних век, круговая, ориентальная, трансконъюктивальная, а способ подбирает только специалист после осмотра и обследования пациента. При этом необходимо исключить возможные противопоказания.

Например, при круговой блефаропластике проводится комплексная коррекция верхних и нижних век. Особенностью трансконъюктивальной пластики является ее проведение через конъюнктиву (по внутренней стороне нижнего века).

Для создания европейского разреза глаз назначают ориентальную подтяжку, при которой удаляется лишняя жировая ткань. Блефаропластика бывает хирургической и безоперационной, при этом последний вариант используют для устранения незначительных изменений век.