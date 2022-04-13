Особенности проведения геологических изысканий

Современное гражданское строительство в больших населённых пунктах более распространено в их центральных частях. Когда проектируются здания и инженерные сооружения в плотной городской застройке, необходимо решение сложных геологотехнических проблем. Если не обращать на это внимание, то может нарушиться правильное использование инженерного сооружения (или целого комплекса сооружений), могут возникнуть аварии и, в худшем случае, пострадают люди.

Характеристика геологических изысканий

Геологические изыскания для строительства – это работы, во время которых получают информацию для подготовки проекта. Здесь анализируются основные свойства почвы. Строительство может начинаться только после проверки грунта специалистами. Стройка не будет начата, если грунты будут подвижные, и требования к составу грунтовых вод не будут удовлетворены.

Геологические изыскания предназначены для решения любых вопросов, которые возникают при подготовке и согласовании проектной документации. Результаты этих работ дают возможность определения типа фундаментов конкретных сооружений. Также можно определить, какой должна быть дренажная система для исключения вероятности подтапливания зданий при эксплуатировании. Такие изыскания также необходимы при планировании прокладки подземных коммуникаций.

Из чего состоят геологические изыскательские работы

Индивидуальные характеристики объектов оказывают влияние на характер нужных работ. Стандартные изыскательские работы состоят:

из работы в архивах по изучению отчётов изысканий, проведённых в более ранние сроки. При изменении данных отчёт корректируется;

обследования территории;

бурения скважин, чтобы описать состав грунта и взять пробы почв и вод;

геофизических испытаний грунтов для обнаружения их способности к деформациям;

анализов в условиях лаборатории взятых грунтовых и водных образцов;

обследования качества фундаментов сооружений, которые находятся рядом со строительной площадкой;

описания информации, которые были получены при работе в поле и в лаборатории;

составления рекомендаций по формированию проекта строительства.

Когда проводятся геологоизыскательские работы

Существуют определённые условия для проведения геологоизыскательских работ:

перед тем как начнётся проектирование строительства зданий;

если реконструируются сооружения, которые входят в разряд исторической ценности;

когда к зданию добавляется второй этаж или массивные пристройки.

Последствия отказа от проведения геологоизыскательских работ

Когда разрабатывается проектная документация для строительства новых домов, в соответствии с законом (ст. 47 ГрК РФ п.1) необходимо обязательно предварительно обследовать природные условия.

Если этого не делать, можно получить такие риски:

возможно проседание и деформирование фундамента при эксплуатации зданий и сооружений. Результат: перекос окон и дверей, возникновение трещин на стенах. В дальнейшем дом может быть затоплен или даже разрушен;

если не рассчитать допустимое давление, то почва может не выдержать вес постройки. Возможно изменение положения фундамента, здание будет отклоняться от своего вертикального положения;

если не будет определена глубина, на которой залегают грунтовые воды, можно получить затопление постройки в особенности во время дождливого или паводкового сезона.

Проведение геологических изысканий для стадии проектов обязательно при подготовке строительных работ. По результатам этих исследований вносятся изменения в проектную документацию и, как итог, обеспечивается безопасная эксплуатация надёжного и долговечного здания.