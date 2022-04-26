Особенности открытия счета в банке ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты дают возможность создать счет в одном из банков большого списка. Чаще всего счет в банке хотят открыть корпорации для ведения деятельности и бизнеса. Самостоятельно разобраться во всей процедуре довольно сложно, поэтому компания «Dynasty Business Adviser» является своего рода подрядчиком, помогающим в этом и многих других вопросах.

Плюсы открытия счета в банке ОАЭ

Среди самых заметных плюсов:

возможность перемещать капитал без каких-либо ограничений в разные направления;

невысокие ставки процессинговых платежей банка;

надежность и безопасность банковских и финансовых систем страны;

неприкосновенность и конфиденциальность сведений о владельцах счетов в ОАЭ;

выстроенные процессы и хорошая инфраструктура банков на Ближнем Востоке;

нахождение в одном из главных экономических центров всего мира;

минимальные колебания и изменения валютного курса в Эмиратах.

Виды счетов для открытия в Эмиратах

В Объединенных Арабских Эмиратах можно создать такие виды:

Счет для хранения сбережений для резидентов страны. Текущий счет тоже для резидентов для личного использования. Депозитный для нерезидентов личный. Счет в банке личный до востребования, который открывает физическое лицо. Также можно открыть счет в Эмиратах для корпорации, находящейся во фризоне страны. Счет для оффшорных фирм в Эмиратах. Счет для фирм в оншорах Эмиратов и другие.

Документы для получения счета в банке для корпорации в ОАЭ

В ОАЭ каждый банк и другие финансовые структуры могут иметь свои требования к документации, необходимой для открытия счета. Однако, проанализировав несколько финансовых структур, можно выделить список документов, которые требуются чаще всего:

паспорт человека, который заявляет на открытие счета;

отметка в документах о том, что человек законно въехал на территорию Эмиратов;

резюме фирмы, для которой требуется счет;

резюме владельца фирмы или корпорации;

оригинал рекомендательного письма от того банка, в котором обслуживается владелец фирмы, составленное по определенному образцу;

документы, по которым написан устав компании;

оригинал выписки с банковского счета владельца компании за полгода.

Нюансы открытия счета в ОАЭ

Во-первых, открыть счет в банке Эмиратов за несколько дней с нуля практически нереально, потому что нужна тщательная подготовка документов, их проверка, отправка и другие действия. Весь процесс занимает обычно от двух недель времени.

Во-вторых, открыть счет и подписать документы можно будет исключительно при личном присутствии владельца фирмы. Доверенность в таком случае действовать не будет. После открытия счета можно также назначить еще одного распорядителя, который сможет управлять счетом, но для этого также надо будет подготовить полный его пакет документов. Со всеми этими вопросами может помочь компания «Dynasty Business Adviser», которая на рынке много лет и помогает открывать не только счета, но и бизнес в ОАЭ. Здесь работают опытные специалисты, разбирающиеся во всех деталях этого процесса.