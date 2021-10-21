Серверная комната — это выделенное помещение, с особыми условиями. Именно состояние серверной отвечает за полноценную работу коммуникационного оборудования и серверов. И даже обычный процесс уборки серверной имеет определенный регламент, требует от сотрудников клининга специализированных знаний.

Требования к серверной комнате

Минимальная площадь серверной комнаты — 12 кв. м. Высота потолка — не менее 2,44 м. Рассчитывать общую площадь серверной нужно еще на этапе проектирования, поскольку требуется знать, количество сотрудников и оборудования, которые будут там находится.

Рекомендуется располагать серверную комнату в помещении без окон. Таким образом оборудование получит дополнительную защиту от солнечного света и чужого проникновения. Высота двери серверной — минимум 2 м, а ширина должна быть не менее 0,91 м. Дверь серверной должна либо раздвигаться, либо открываться наружу, и иметь надёжный замок.

Потолок серверной оснащается надежной гидроизоляцией. Фальшпотолок не приветствуется.

Полы в серверной комнате должны быть минимум на 10 см выше, чем в иных помещениях. Рекомендовано обустроить фальшпол, поскольку он сможет помочь расположить нужные коммуникации.

Минимальная температура — 15ºС, а максимальная допускается до показателя в 32ºС. Идеальная температура в серверной колеблется в диапазоне от 18 до 27ºС

Максимальный уровень пыли в серверной комнате — 0,75 мг/куб. м.

Особенности генеральной уборки серверных комнат и ЦОДов

Дата-центру еще на стадии строительства требуется промежуточная очистка, чтобы снизить накопительный эффект загрязнения. Генеральная уборка в серверной обеспечивает чистоту всех поверхностей:

черновой пол,

стойки,

стрингеры,

плиты фальшпола,

серверное оборудование.

При обычной поддерживающей уборке достаточно будет вакуумной и влажной уборки пола, а также влажной уборки кондиционеров и наружных сторон шкафов.

Но лучшее, что можно сделать для решения проблемы генеральной уборки — это ее предупреждение. Необходимо, чтобы вентиляция серверной была оборудована специальными фильтрами. Также рекомендуется периодически делать влажную уборку. Таким образом можно замедлить накапливание пыли в оборудовании.

Но пыль все равно будет накапливаться, поэтому рекомендуется проведение регулярной комплексной уборки, начиная с этапа окончания модернизации или строительства. Клининг-специалисты уберут:

поверхность серверных шкафов,

инженерное оборудование,

фальшпол,

пространство под и за фальшполом.

Требования к проведению уборки дата-центров

Есть следующий набор правил:

Нельзя использовать агрессивные химические средства и растворы, которые содержат в себе хлор или аммиак.

Нельзя подметать, чтобы не поднимать пыль в воздух.

Полы убирают мягкой сухой безворсовой тряпкой.

Чтобы вывести пятна, нужно использовать специальную полотерную машину.

Вакуумная уборка проводится со специализированным сертифицированным оборудованием, оснащенным HEPA и ULPA фильтрами, а также антистатическим комплектом.

Фальшпол требует профессиональной уборки полотером не реже 4 раз в год, а также регулярной влажной очистке минимум 2 раза в месяц. Ежедневное хождение сотрудников по фальшполу приводит к регулярному накоплению грязи и пыли. Перед влажной уборкой следует провести очистку фальшпола при помощи пылесоса. Потом следует обработка фальшпола экологически безопасными средствами.

Пространство, которое находится под фальшполом, является критически важным для каждого помещения дата-центра. Оно требуется и для прокладки кабелей, но еще и обдувает прохладным и чистым воздухом оборудование, которое над ним стоит. Иногда в этом пространстве скапливается грязь и пыль. Если допускать такое, то оборудование будет загрязняться. В итоге может произойти что угодно: от короткого замыкания до крупного пожара.

После того как была проведена очистка под фальшполом при помощи пылесоса, специалисты приступают к уборке основного пола, опорной решетки и желобов под кабели. Это происходит при помощи специальной ткани, у которой нет волокон, но она пропитана определенным составом.

Уборка пылесосом убирает большую часть грязи и пыли, которая накопилась под фальшполом, а влажная уборка поднимает уровень очистки еще выше. Полы в дата-центрах спроектированы таким образом, выступая как проводник, соединенный с заземлением, чтобы рассеивать статическое электричество.

Зачем специализированная уборка ЦОДам?

Техника, которая находится в неубранном ЦОДе подвергается различным воздействиям, которые могут вызвать серьезные проблемы. Например, что может произойти из-за скапливания пыли:

Перегреваются компоненты

Риск короткого замыкания компонентов

Риск повреждения головок магнитных дисков

Риск повреждения волоконно-оптических разъёмных соединителей.

Все это грозит компании репутационными рисками.