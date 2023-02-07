Основы предметной съемки для брендов: ракурс, освещение, лайфхаки

Предметная съемка — направление, востребованное для многих направлений бизнеса. Такие фото заказывают производители самых разных товаров, магазины, модные журналы, рестораны, авторы дизайнерских изделий и хэндмэйда. Предметная съемка может показаться утилитарной задачей, но на самом деле она открывает простор для творческого подхода. Достаточно соблюдать базовые принципы жанра.

Начать профессиональный путь в предметной съемке можно даже со смартфоном в руках (при условии наличия в нем хорошей камеры), хотя использование фотоаппарата улучшит результат.

Каким должно быть освещение?

Кроме камеры вам потребуются штатив, оборудование для освещения и фотофоны. Поскольку композиция кадра сосредоточена вокруг одного или нескольких предметов, локация для работы не важна.

Чтобы сэкономить на оборудовании, можно воспользоваться естественным освещением, расположившись у окна. Наиболее подходящими считаются утренние и вечерние часы, когда солнечные лучи рассеяны. Тщательно выбирайте расположение предметов, чтобы избежать резких и просто неуместных теней. Если такой дефект все-таки вкрался, не спешите удалять хорошие в остальном снимки! С помощью сервиса Retouchme можно быстро убрать тень на фото и получить прекрасный результат без следов редактирования.

Если естественное освещение не устраивает вас своей непредсказуемостью и качеством, можно использовать кольцевую лампу, фотовспышку или софтбокс. Последний прекрасно подходит для съемки мелких предметов, поскольку обеспечивает мягкую равномерную подсветку, одновременно служит фоном. Софтбоксы чаще всего используют для фото еды, интерьерного декора, косметики, ювелирных изделий, посуды. Классический подход предполагает настройку света нейтрального оттенка. Но в некоторых случаях заказчика интересуют креативные приемы с применением цветных светодиодов, ламп.

Оптимальные ракурсы

Стандартный прямой ракурс подходит не для всех предметов, ведь такая композиция получается плоской. Чтобы сделать снимок привлекательнее, камеру можно расположить немного выше или ниже воображаемой линии горизонта.

Если вам предстоит раскрыть красоту объемного предмета, подойдет ракурс вполоборота — так зритель сможет увидеть особенности очертаний изделия, получить представление о его боковой, иногда и обратной стороне.

Также популярны ракурсы под углом в 45 и 90 градусов. Последний называется flatlay. Он широко используется для съемки блюд, раскладок с аксессуарами, одеждой, обувью, канцтоварами. Flatlay особенно любят блогеры, поскольку такой ракурс позволяет создавать оригинальные «натюрморты» практически из любых вещей.

Профессионалы рекомендуют снимать выставленную композицию с нескольких сторон. Во-первых, так вы сможете лучше передать характер предмета. Во-вторых, мини-фотосессия привлекает больше внимания целевой аудитории.

Выбираем фон

Выбор фотофона зависит от особенностей объекта фотосессии, вашей фантазии и пожеланий заказчика. Профи рекомендуют максимально лаконичные варианты, но на самом деле строгих правил в этом вопросе нет. Главное, чтобы фон подчеркивал красоту предмета, а не перетягивал на себя внимание.

С этой целью можно использовать практически любой реквизит:

бумагу (ватман, упаковочную, крафтовую, обои);

дерево или листы ЛДСП;

винил, самоклеющуюся пленку, акрил;

текстиль (ткань, пледы, салфетки, скатерть);

грифельную доску;

линолеум и т. д.

Выбранный фотофон при необходимости легко дополнить любыми украшениями, бутафорией (цветы, книги, гирлянды, песок, журналы). Но важно следить, чтобы второстепенные аксессуары не засоряли кадр, не смещали фокус внимания зрителя.

Полезные советы

Обратите внимание на настройки фотоаппарата. Используйте ручной режим с приоритетом диафрагмы, не полагайтесь на автоматический режим белого. Оптимальным форматом является RAW (открывает возможность обработки без утраты качества). Светочувствительность (ISO) должна быть невысокой, чтобы избежать цифрового шума. Если необходим дополнительный свет, используйте внешнюю, а не встроенную вспышку, или лампу с отражателями.

Следите за чистотой. Поскольку кадр обычно построен вокруг небольших предметов, особенно заметными становятся пылинки, отпечатки пальцев, заломы и складки мягких поверхностей. Тщательно готовьте объекты, фотофоны, регулярно протирайте оптику.

Выстраивайте композицию. Можно использовать правило золотого сечения или строить кадр, опираясь на собственную интуицию. Важно, чтобы изображение выглядело целостно и объемно.

Пользуйтесь штативом. Даже, если вы уверены в твердости своей руки, лучше купить специальную подставку с креплением под вашу технику (фотоаппарат, смартфон) и пультом. Так вы сможете получать стабильно качественное изображение без малейшего дрожания, пользоваться длинной выдержкой и другими возможностями камеры.

Чтобы освоить предметную съемку, стоит тренироваться с разными раскладками и композициями, экспериментировать с ракурсами, освещением, текстурами, цветовыми сочетаниями. Особым источником вдохновения станут работы признанных мастеров фотографии.