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Основные возможности программы Adobe Photoshop

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Программой Photoshop пользуются художники, веб-мастера, фотографы, графические дизайнеры и все люди, обрабатывающие изображения на компьютере. Перечислять все имеющиеся у этой программы функции можно очень долго. Ниже рассмотрены только основные возможности, доступные ее пользователям.

Основные возможности программы Adobe Photoshop

Создание рисунков

Графический дизайн предусматривает использование множества ресурсов. Одними из главных среди них являются текстуры и фоны для фотошопа. Среди всех существующих инструментов, предназначенных для создания растровой графики, Photoshop является одним из наиболее популярных. Огромное разнообразие кистей, богатые возможности поворота и нажатия, регулирование прозрачности и колоссальное количество режимов смешивания цветов обеспечивают возможности для создания с нуля любой графики. Кроме того, Photoshop позволяет удобно работать с референсами: фотоснимки-образцы могут выноситься на отдельный слой, который включается и отключается по мере надобности.

Photoshop ни в чем не уступает остальным программам для рисования на компьютере. Его единственный недостаток состоит в некоторой перегруженности интерфейса другими функциями. Художники с помощью Photoshop часто не только создают рисунки, но и редактируют фотографии. Они дорисовывают на готовых фотоснимках недостающие элементы для создания компьютерной графики – данная техника известна под названием «matte-painting».

В каких ситуациях полезен Photoshop

Для решения некоторых задач, к примеру, для прототипирования вебсайтов или верстки буклетов желательно пользоваться специализированным софтом, обеспечивающим быстроту и легкость выполнения работ. Однако при возникновении затруднений с осваиванием новых программ вполне можно обойтись и фотошопом. Он позволяет решать следующие задачи:

  • Векторная графика. Photoshop дает возможность создавать векторные фигуры, то есть изображения на базе замкнутых кривых, которые могут дополняться заливками и контурами. Именно так создают, к примеру, иконки или логотипы. При отсутствии векторного редактора его можно заменить фотошопом. Хотя изначально он создавался для растровой графики, а потому векторные возможности ограничены в нем простейшими операциями, все же иногда этих возможностей хватает для полноценной иллюстрации.
  • Создание трехмерных объектов. Когда надо быстро сделать 3D-кубик или шарик, Photoshop может прийти на помощь. Для этого необходимо наличие двухмерного объекта без фона на отдельном слое, из которого софт сформирует объемную фигуру с нужными характеристиками – можно подобрать угол вращения или скоса граней, текстуру и тип освещения. Хотя Photoshop, разумеется, не подходит для полноценного трехмерного моделирования, с его помощью можно создавать несложные 3D-объекты на базе 2D-рисунков.
  • Анимация. При решении этой задачи каждый кадр в программе помещают на отдельный слой – их редактирование осуществляется таким же образом, что и редактирование слоев изображения. Потом для кадров задают временные интервалы и характеристики отображения. К примеру, именно таким образом многие SMM-щики изготавливают гифки для постов.
  • Верстка текста. В фотошопе предусмотрены базовые возможности для обработки текста. Можно выравнивать абзацы с использованием направляющих, менять интервалы и характеристики шрифта, вертеть и перекрашивать текст, сочетать с изображениями. Трудность в том, что каждый блок с текстом в автоматическом режиме выводится на новый слой, и в объемном макете из-за этого возникает путаница. Но когда требуются макеты с незначительным количеством текста, фотошоп вполне справляется с решением этой задачи.
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