Основные возможности программы Adobe Photoshop

Программой Photoshop пользуются художники, веб-мастера, фотографы, графические дизайнеры и все люди, обрабатывающие изображения на компьютере. Перечислять все имеющиеся у этой программы функции можно очень долго. Ниже рассмотрены только основные возможности, доступные ее пользователям.
Создание рисунков
Графический дизайн предусматривает использование множества ресурсов. Одними из главных среди них являются текстуры и фоны для фотошопа. Среди всех существующих инструментов, предназначенных для создания растровой графики, Photoshop является одним из наиболее популярных. Огромное разнообразие кистей, богатые возможности поворота и нажатия, регулирование прозрачности и колоссальное количество режимов смешивания цветов обеспечивают возможности для создания с нуля любой графики. Кроме того, Photoshop позволяет удобно работать с референсами: фотоснимки-образцы могут выноситься на отдельный слой, который включается и отключается по мере надобности.
Photoshop ни в чем не уступает остальным программам для рисования на компьютере. Его единственный недостаток состоит в некоторой перегруженности интерфейса другими функциями. Художники с помощью Photoshop часто не только создают рисунки, но и редактируют фотографии. Они дорисовывают на готовых фотоснимках недостающие элементы для создания компьютерной графики – данная техника известна под названием «matte-painting».
В каких ситуациях полезен Photoshop
Для решения некоторых задач, к примеру, для прототипирования вебсайтов или верстки буклетов желательно пользоваться специализированным софтом, обеспечивающим быстроту и легкость выполнения работ. Однако при возникновении затруднений с осваиванием новых программ вполне можно обойтись и фотошопом. Он позволяет решать следующие задачи:
- Векторная графика. Photoshop дает возможность создавать векторные фигуры, то есть изображения на базе замкнутых кривых, которые могут дополняться заливками и контурами. Именно так создают, к примеру, иконки или логотипы. При отсутствии векторного редактора его можно заменить фотошопом. Хотя изначально он создавался для растровой графики, а потому векторные возможности ограничены в нем простейшими операциями, все же иногда этих возможностей хватает для полноценной иллюстрации.
- Создание трехмерных объектов. Когда надо быстро сделать 3D-кубик или шарик, Photoshop может прийти на помощь. Для этого необходимо наличие двухмерного объекта без фона на отдельном слое, из которого софт сформирует объемную фигуру с нужными характеристиками – можно подобрать угол вращения или скоса граней, текстуру и тип освещения. Хотя Photoshop, разумеется, не подходит для полноценного трехмерного моделирования, с его помощью можно создавать несложные 3D-объекты на базе 2D-рисунков.
- Анимация. При решении этой задачи каждый кадр в программе помещают на отдельный слой – их редактирование осуществляется таким же образом, что и редактирование слоев изображения. Потом для кадров задают временные интервалы и характеристики отображения. К примеру, именно таким образом многие SMM-щики изготавливают гифки для постов.
- Верстка текста. В фотошопе предусмотрены базовые возможности для обработки текста. Можно выравнивать абзацы с использованием направляющих, менять интервалы и характеристики шрифта, вертеть и перекрашивать текст, сочетать с изображениями. Трудность в том, что каждый блок с текстом в автоматическом режиме выводится на новый слой, и в объемном макете из-за этого возникает путаница. Но когда требуются макеты с незначительным количеством текста, фотошоп вполне справляется с решением этой задачи.