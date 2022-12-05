Основные возможности программы Adobe Photoshop

Программой Photoshop пользуются художники, веб-мастера, фотографы, графические дизайнеры и все люди, обрабатывающие изображения на компьютере. Перечислять все имеющиеся у этой программы функции можно очень долго. Ниже рассмотрены только основные возможности, доступные ее пользователям.

Создание рисунков

Графический дизайн предусматривает использование множества ресурсов. Одними из главных среди них являются текстуры и фоны для фотошопа. Среди всех существующих инструментов, предназначенных для создания растровой графики, Photoshop является одним из наиболее популярных. Огромное разнообразие кистей, богатые возможности поворота и нажатия, регулирование прозрачности и колоссальное количество режимов смешивания цветов обеспечивают возможности для создания с нуля любой графики. Кроме того, Photoshop позволяет удобно работать с референсами: фотоснимки-образцы могут выноситься на отдельный слой, который включается и отключается по мере надобности.

Photoshop ни в чем не уступает остальным программам для рисования на компьютере. Его единственный недостаток состоит в некоторой перегруженности интерфейса другими функциями. Художники с помощью Photoshop часто не только создают рисунки, но и редактируют фотографии. Они дорисовывают на готовых фотоснимках недостающие элементы для создания компьютерной графики – данная техника известна под названием «matte-painting».

В каких ситуациях полезен Photoshop

Для решения некоторых задач, к примеру, для прототипирования вебсайтов или верстки буклетов желательно пользоваться специализированным софтом, обеспечивающим быстроту и легкость выполнения работ. Однако при возникновении затруднений с осваиванием новых программ вполне можно обойтись и фотошопом. Он позволяет решать следующие задачи: