Основные причины, по которым Рено Логан завоевал заслуженную популярность

Автомобили французского концерна Renault хорошо известны российским водителям и пользуются высоким спросом. Одна из наиболее востребованных моделей – Рено Логан. В чем же причины такой популярности? Реально ли спрос имеет под собой основу или он создан искусственно, путем рекламы?

Renault Logan: чем он хорош?

Наиболее существенными являются следующие преимущества автомобиля:

Цена. Действительно, купить Рено Логан в Татарстане можно за весьма приемлемую сумму, сопоставимую, к примеру, со стоимостью Lada Vesta. Инженеры концерна Renault изначально были ориентированы на создание во всех смыслах народной машины. И им это удалось;

Большой дорожный просвет. Тест-драйв Renault наглядно показывает, что машина легко проезжает лежачих полицейских и препятствия, характерные для грунтовых дорог. Причина тому – приличный клиренс, почти в 16 сантиметров;

Надежный и экономичный двигатель. Если рассмотреть каталог Рено, комплектации и цены марки различны, но моторы на всех моделях стабильно хороши. Логан – не исключение. Покупателям предлагаются не только бензиновые, но и дизельные моторы, все они довольно мощные, экономичные и надежные;

Просторный салон. Машина смотрится довольно компактной, но внутри такого ощущения совершенно не возникает, с комфортом могут расположиться даже пассажиры высокого роста;

Вместительный багажный отсек. Логан регулярно покупают в качестве семейной машины, а для нее объем багажника крайне важен. У этой модели с багажником все отлично, можно смело ехать за покупками на неделю вперед;

Эффективная подвеска. На российском рынке машина продается официально, то есть она прошла предварительную адаптацию к нашим дорогам. В первую очередь, инженеры французского концерна озадачились адаптацией подвески. Ее энергоемкость увеличена, использованы наиболее надежные стойки и амортизаторы.

Превосходство над конкурентами

Несмотря на то, что в этом ценовом сегменте представлен не только Logan, но и другие модели, выбор Рено выглядит наиболее оправданным. Машина специально сконструирована для эксплуатации в России, нет проблем ни с подвеской, ни с запуском мотора в холодное время года. Качественный металл кузова легко выдерживает реагенты, перепады температуры, сложный климат без образования очагов ржавчины. Несколько лет кряду Логан – лидер рейтингов, составленных и экспертами автомобильной отрасли, и простыми водителями, делящимися своими мнениями. Уже один этот факт – наглядное свидетельство превосходства над конкурентами!