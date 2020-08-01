Меню
Поиск

USD/RUB: 73.43 EUR/RUB: 87.29 BTC/USD: 8756.9

1 сентября : суббота

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Основные причины, по которым Рено Логан завоевал заслуженную популярность

01.08.2020 10:57

Основные причины, по которым Рено Логан завоевал заслуженную популярность

Автомобили французского концерна Renault хорошо известны российским водителям и пользуются высоким спросом. Одна из наиболее востребованных моделей – Рено Логан. В чем же причины такой популярности? Реально ли спрос имеет под собой основу или он создан искусственно, путем рекламы?

Renault Logan: чем он хорош?

Наиболее существенными являются следующие преимущества автомобиля:

  • Цена. Действительно, купить Рено Логан в Татарстане можно за весьма приемлемую сумму, сопоставимую, к примеру, со стоимостью Lada Vesta. Инженеры концерна Renault изначально были ориентированы на создание во всех смыслах народной машины. И им это удалось;
  • Большой дорожный просвет. Тест-драйв Renault наглядно показывает, что машина легко проезжает лежачих полицейских и препятствия, характерные для грунтовых дорог. Причина тому – приличный клиренс, почти в 16 сантиметров;
  • Надежный и экономичный двигатель. Если рассмотреть каталог Рено, комплектации и цены марки различны, но моторы на всех моделях стабильно хороши. Логан – не исключение. Покупателям предлагаются не только бензиновые, но и дизельные моторы, все они довольно мощные, экономичные и надежные;
  • Просторный салон. Машина смотрится довольно компактной, но внутри такого ощущения совершенно не возникает, с комфортом могут расположиться даже пассажиры высокого роста;
  • Вместительный багажный отсек. Логан регулярно покупают в качестве семейной машины, а для нее объем багажника крайне важен. У этой модели с багажником все отлично, можно смело ехать за покупками на неделю вперед;
  • Эффективная подвеска. На российском рынке машина продается официально, то есть она прошла предварительную адаптацию к нашим дорогам. В первую очередь, инженеры французского концерна озадачились адаптацией подвески. Ее энергоемкость увеличена, использованы наиболее надежные стойки и амортизаторы.

Превосходство над конкурентами

Несмотря на то, что в этом ценовом сегменте представлен не только Logan, но и другие модели, выбор Рено выглядит наиболее оправданным. Машина специально сконструирована для эксплуатации в России, нет проблем ни с подвеской, ни с запуском мотора в холодное время года. Качественный металл кузова легко выдерживает реагенты, перепады температуры, сложный климат без образования очагов ржавчины. Несколько лет кряду Логан – лидер рейтингов, составленных и экспертами автомобильной отрасли, и простыми водителями, делящимися своими мнениями. Уже один этот факт – наглядное свидетельство превосходства над конкурентами!

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги