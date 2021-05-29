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Обзоры рынков

Основные причины колебания курса биткойна

29.05.2021 15:27

В течение десятилетия, миновавшего с момента создания биткойна, курс этой криптовалюты рос стремительными тепами, но периоды роста чередовались с периодами обвала. Чтобы минимизировать риски потери инвестированных денег, участникам рынка приходится уделять много внимания изучению факторов, оказывающих влияния на динамику курса биткойна.

Ключевые факторы, под действием которых меняется курс биткойна

В целом курс биткойна всецело определяется соотношением спроса и предложения и настроениями участников рынка криптовалют. В то же время эти настроения формируются целым рядом факторов, из которых одни проявляются на коротких отрезках времени, другие – на более длинных. На сайте https://utorg.pro/buy-bitcoin-with-usd/ можно купить биткойн за доллары. Среди главных факторов, влияющих на его курс в долгосрочной перспективе, особого внимания заслуживают следующие:

  • Повсеместное внедрение информационных технологий, способствующее расширению сферы использования криптовалютных платежей. Компаний, которые принимают биткойн наряду с другими криптовалютами как платежное средство, со временем становится все больше и больше.
  • Правовое регулирование. В одних странах власти на законодательном уровне ограничивают операции с биткойном, тогда как в других странах правительства стремятся обеспечить условия, в максимальной степени способствующие развитию рынка криптовалют.
  • Популярность. Поначалу интерес к биткойну проявляло очень небольшое число энтузиастов, но затем его стали покупать миллионы людей. Особой популярностью в последние годы биткойн стал пользоваться среди граждан стран, национальные валюты которых стремительно дешевеют.

Сложности, связанные с прогнозами

Практика свидетельствует о том, что среди всех типов инвестиционных инструментов биткойн относится к самым высокорискованным. Сделать прогноз его стоимости с точностью хотя бы до 50% на несколько месяцев вперед очень трудно, хотя эксперты и стараются найти методы построения точных прогнозов. И все же вероятность дальнейшего роста первой криптовалюты в долгосрочной перспективе остается высокой, а потому она привлекает к себе внимание все большего числа частных лиц и компаний.

Среди финансистов на текущий момент нет единства касательно перспектив биткойна как средства платежа и дальнейшей динамики его курса. Однако при этом доля позитивно настроенных экспертов неуклонно растет.

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