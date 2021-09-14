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Основные этапы разработки мобильных приложений

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Создание мобильных приложений – непростая задача. Чтобы успешно ее решить, требуется много ресурсов, но главное – обладание знаниями об особенностях этой деятельности.

Главные подходы к разработке мобильных приложений

Важнейший момент, от которого зависит успешность создания мобильного приложения, – правильный выбор архитектуры. Получить более подробную информацию можно на сайте https://doubletapp.ai/. Существуют следующие подходы к выбору архитектуры:

  • Нативный. В данном случае разработка состоит в создании отдельных приложений, рассчитанных на разные мобильные платформы.
  • Кроссплатформенный. В данном случае разработка заключается в создании общего кода для двух платформ с его дальнейшей трансляцией на обе ОС через прослойку.
  • Прогрессивный. Этот подход комбинирует в себе лучшие стороны нативного приложения и мобильного вебсайта.

Порядок создания мобильного приложения

При создании приложения для мобильных девайсов и его распространении в среде пользователей надо пройти следующие этапы:

  • Изучение востребованности приложения. Этот этап предусматривает выполнение проверки касательно наличия спроса на планируемый продукт.
  • Описание мобильного приложения. Оно должно содержать максимум деталей.
  • Отказ от лишних функций. В составленном описании выделяются функции, отсутствие которых будет незаметно.
  • Создание дизайна. От него зависит внешний вид и удобство использования разрабатываемого приложения.
  • Поиск разработчиков и дизайнеров. На данном этапе выбирается фирма для исполнения подготовленного заказчиком технического задания.
  • Регистрация УЗ разработчиков в магазинах мобильных приложений. Она требуется для обеспечения возможности продавать разрабатываемое приложение через свою платформу.
  • Интеграция инструментов анализа. Google Analytics дает возможность определять загрузку, отслеживать взаимодействие с пользователями и улучшать разработанное приложение.
  • Улучшение мобильного приложения на основе обратной связи с клиентами.
  • Добавление дополнительных функций. Когда первая версия приложения с ограниченными возможностями будет выпущена, следует оценить потребность в неиспользованных функциях, планировавшихся в первоначальном варианте.

Стремление к развитию – неотъемлемая составляющая любого успешного бизнеса. Одно из наиболее действенных средств, с помощью которых можно достичь новых высот, – использование мобильных приложений. Чтобы обеспечить максимальную отдачу от них, при разработке надо соблюдать описанную выше последовательность действий.

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