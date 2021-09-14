Основные этапы разработки мобильных приложений

Создание мобильных приложений – непростая задача. Чтобы успешно ее решить, требуется много ресурсов, но главное – обладание знаниями об особенностях этой деятельности.
Главные подходы к разработке мобильных приложений
Важнейший момент, от которого зависит успешность создания мобильного приложения, – правильный выбор архитектуры. Получить более подробную информацию можно на сайте https://doubletapp.ai/. Существуют следующие подходы к выбору архитектуры:
- Нативный. В данном случае разработка состоит в создании отдельных приложений, рассчитанных на разные мобильные платформы.
- Кроссплатформенный. В данном случае разработка заключается в создании общего кода для двух платформ с его дальнейшей трансляцией на обе ОС через прослойку.
- Прогрессивный. Этот подход комбинирует в себе лучшие стороны нативного приложения и мобильного вебсайта.
Порядок создания мобильного приложения
При создании приложения для мобильных девайсов и его распространении в среде пользователей надо пройти следующие этапы:
- Изучение востребованности приложения. Этот этап предусматривает выполнение проверки касательно наличия спроса на планируемый продукт.
- Описание мобильного приложения. Оно должно содержать максимум деталей.
- Отказ от лишних функций. В составленном описании выделяются функции, отсутствие которых будет незаметно.
- Создание дизайна. От него зависит внешний вид и удобство использования разрабатываемого приложения.
- Поиск разработчиков и дизайнеров. На данном этапе выбирается фирма для исполнения подготовленного заказчиком технического задания.
- Регистрация УЗ разработчиков в магазинах мобильных приложений. Она требуется для обеспечения возможности продавать разрабатываемое приложение через свою платформу.
- Интеграция инструментов анализа. Google Analytics дает возможность определять загрузку, отслеживать взаимодействие с пользователями и улучшать разработанное приложение.
- Улучшение мобильного приложения на основе обратной связи с клиентами.
- Добавление дополнительных функций. Когда первая версия приложения с ограниченными возможностями будет выпущена, следует оценить потребность в неиспользованных функциях, планировавшихся в первоначальном варианте.
Стремление к развитию – неотъемлемая составляющая любого успешного бизнеса. Одно из наиболее действенных средств, с помощью которых можно достичь новых высот, – использование мобильных приложений. Чтобы обеспечить максимальную отдачу от них, при разработке надо соблюдать описанную выше последовательность действий.