Основные этапы разработки мобильных приложений

Создание мобильных приложений – непростая задача. Чтобы успешно ее решить, требуется много ресурсов, но главное – обладание знаниями об особенностях этой деятельности.

Главные подходы к разработке мобильных приложений

Важнейший момент, от которого зависит успешность создания мобильного приложения, – правильный выбор архитектуры. Получить более подробную информацию можно на сайте https://doubletapp.ai/. Существуют следующие подходы к выбору архитектуры:

Нативный. В данном случае разработка состоит в создании отдельных приложений, рассчитанных на разные мобильные платформы.

Кроссплатформенный. В данном случае разработка заключается в создании общего кода для двух платформ с его дальнейшей трансляцией на обе ОС через прослойку.

Прогрессивный. Этот подход комбинирует в себе лучшие стороны нативного приложения и мобильного вебсайта.

Порядок создания мобильного приложения

При создании приложения для мобильных девайсов и его распространении в среде пользователей надо пройти следующие этапы:

Изучение востребованности приложения. Этот этап предусматривает выполнение проверки касательно наличия спроса на планируемый продукт.

Описание мобильного приложения. Оно должно содержать максимум деталей.

Отказ от лишних функций. В составленном описании выделяются функции, отсутствие которых будет незаметно.

Создание дизайна. От него зависит внешний вид и удобство использования разрабатываемого приложения.

Поиск разработчиков и дизайнеров. На данном этапе выбирается фирма для исполнения подготовленного заказчиком технического задания.

Регистрация УЗ разработчиков в магазинах мобильных приложений. Она требуется для обеспечения возможности продавать разрабатываемое приложение через свою платформу.

Интеграция инструментов анализа. Google Analytics дает возможность определять загрузку, отслеживать взаимодействие с пользователями и улучшать разработанное приложение.

Улучшение мобильного приложения на основе обратной связи с клиентами.

Добавление дополнительных функций. Когда первая версия приложения с ограниченными возможностями будет выпущена, следует оценить потребность в неиспользованных функциях, планировавшихся в первоначальном варианте.

Стремление к развитию – неотъемлемая составляющая любого успешного бизнеса. Одно из наиболее действенных средств, с помощью которых можно достичь новых высот, – использование мобильных приложений. Чтобы обеспечить максимальную отдачу от них, при разработке надо соблюдать описанную выше последовательность действий.