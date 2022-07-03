Ошибка SUD в стиральной машине Samsung

Содержание:

Расшифровка ошибки SUD (5D) Причина возникновения Как устранить ошибку самостоятельно Видео по ошибке SD (5UD) Когда нужно вызвать мастера Итог

Стиральные машины Самсунг славятся надежностью в эксплуатации. Иногда случаются проблемы, поскольку ни одна фирма не выпускает технику, абсолютно защищенную от поломок. В процессе стирки люди сталкиваются с ошибкой SUD. Она может отображаться на экране еще в 5 разновидностях – (5UD) или SD (5D, 5Д, 5 Д). Суть одинаковая, просто с разной формулировкой. Тут вы узнаете причины возникновения поломки, способы их устранения, когда нужно вызывать мастера. Также узнаем, как избежать неполадок в дальнейшем.

Расшифровка ошибки

Современные стиральные машины оснащены контролем процесса образования пены. Когда происходит переизбыток пены в барабанном отсеке, машина пытается его устранить. Ошибка SUD [5UD] или SD [5D, 5Д, 5 Д] свидетельствует о том, что не получилось понизить уровень пены, и аппарат ожидает, пока она не осядет.

Неполадка обычно не требует ремонта. Если же вы находитесь в Красноярске и решили вызвать мастера на дом, то обращайтесь к нам — https://www.remont-stiralok-krasnoyarsk.ru/. Когда пенной массы не наблюдается вовсе, речь идет о выходе из строя рабочих деталей. Нужна их замена или ремонт.

Причины возникновения ошибок

Ошибки 5D, SUD, 5UD, SD, 5Д, 5 Д сигнализируют об одной и той же проблеме. Когда причиной появления кода стал избыток пены, нужно взглянуть в смотровое окно. Если барабанный отсек наполнен мыльными пузырьками, это свидетельствует об отсутствии неполадок. При превышении допустимого уровня пены, появлению сигнала об ошибке предшествовало засорение сливного отдела или поломка электронных деталей стирального устройства.

Если при стирке использовался подходящий порошок, не было избытка пены, значит дело в неисправности стирального прибора. К неполадкам относят:

неисправное состояние датчика образования пены;

поломался прессостат;

возник засор в элементах сливной системы;

сбой платы управления.

Интересно! Последняя причина выдачи ошибки встречается наиболее редко. Тогда необходима полная замена или ремонт комплектующей детали.

Способы самостоятельного устранения неполадок

Обычно ошибка SD, отображаемая на экране стиральной машины, сигнализирует о незначительной поломке, которую можно самостоятельно исправить. Необходимо подождать 10 минут, пока осядет пена. Тогда машинка возобновит стирку автоматически. В некоторых устройствах нужно нажать кнопку «Старт» или «Пауза» для активного удаления пены. Это указано в инструкции к стиральной машине.

После окончания пустой стирки, следует проверить такие моменты:

сливной фильтр – если он забит, нужно прочистить;

какой порошок использовался – вариант для ручной стирки нельзя применять;

не стирались ли пористые или пушистые изделия, которые вызывают повышенное пенообразование;

сменить порошок, возможно, он не подходит для конкретной модели стиралки или низкого качества;

промыть место, куда засыпают порошок и барабан от его остатков;

запустить любой режим стирки без вещей и моющих средств, чтобы промылись внутренние детали стирального аппарата от пены.

Рекомендуется попытаться очистить систему слива, запустить новую стирку в пустом баке. Когда ошибка все равно появляется, необходимо вызывать мастера.

После ремонта важно придерживаться ряда профилактических рекомендаций. Они помогут избежать появления ошибки вновь.

К профилактическим мероприятиям относят:

чистить фильтр минимум 1 раз в месяц;

не стоит засыпать слишком много порошка, на 5-6 кг вещей понадобится 2 ст.л.;

стирать вещи только с кондиционером, чтобы снизить пенообразование, применять порошок с обозначением «автомат» на упаковке;

с моющим средством добавлять 1.5 ст.л. соды, поскольку пены при стирке образуется меньше, а качество становится превосходное.

Совет! С некоторыми ошибками можно справиться самостоятельно. Когда сломались комплектующие детали, следует вызвать мастера.

Видео по ошибке SD (5UD)

Когда нужно вызвать мастера

Иногда устранить неполадку в стиральном устройстве от Самсунг самостоятельно не получается. Тогда нужно вызывать мастера.

Поломка контроллера пенообразования. Неполадка характеризуется появлением на экране кода 5D (5 D, 5Д) и аналогов, отсутствием пенной массы в барабанном отделе. При запуске пустой стирки ситуация не меняется. Необходимо заменить деталь — датчик. Неполадка в работе датчика уровня воды. Элемент ответственен за контролем над уровнем пены. Код SUD (5UD, 5 UD) высвечивается сразу после запуска стиральной машины или в ходе стирки. Избытка пенной массы не наблюдается. Необходима замена прессостата. Образовался засор в системе аппарата. В патрубке, по которой сливается вода, шланге или зоне канализационного отверстия, возможно скопление засорений. Пустая стирка проходит как обычно, но вода долго сливается. Автомат выдает ошибку только при применении порошка. Сломалась плата управления. Требуется замена или ремонт детали, когда высвечивается ошибка, но нет пены в барабане, код появляется даже при пустой стирке без порошка или других средств. Ремонтные работы обойдутся минимум в 1500 рублей. Если плата перегорела, нужно покупать новую деталь. Ее стоимость составляет более 2500 рублей.

Можно найти квалифицированного мастера по объявлению в интернете. На современных площадках, где предоставляются услуги специалистов в различных сферах, есть отзывы. Они гарантируют порядочность, профессионализм мастера. Еще можно основываться на рекомендации друзей, родственников или коллег, которые уже пользовались услугами конкретного специалиста. Если такой возможности нет, лучше обратиться в сервисный центр. В каждом городе есть офис, где занимаются ремонтом техники Самсунг. На официальном сайте расположены отзывы других клиентов об обслуживании. За бесплатной консультацией можно обратиться напрямую к старшему мастеру компании МастерПлюс: www.remont-stiralok-krasnoyarsk.ru

Совет! Вызов мастера и проведение диагностических мероприятий обойдутся бесплатно. Придется заплатить только за саму деталь и ремонтные работы.

Итог

Стиральная техника южнокорейского бренда Samsung обычно работают исправно долгое время. Иногда можно столкнуться с ошибками SUD [5UD, 5 UD, СУД] или SD [5D, 5Д, 5 Д] на экране. Виной тому выступает избыток пены, применение неподходящих порошков, выход из строя комплектующих деталей устройства. Во втором случае, понадобится вызвать мастера. Специалист осмотрит машинку, выяснит причину поломки, отремонтирует или заменит вышедший из строя элемент. Также важно соблюдать правила профилактики, чтобы впредь не сталкиваться с подобными проблемами.