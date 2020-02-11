Организация офисного переезда с профессиональными муверами

Офисный переезд — это сложный и многокомпонентный процесс, когда учесть нужно очень многое. Если в компании нет человека, который специализировался бы конкретно на этой работе, то процесс не просто выглядит сложным — он таковым и становится. Что можно сделать в такой ситуации? Естественно, обратиться к профессиональным муверам! С ними все пройдет быстро, без проблем и как по маслу.

Перевозка офиса действительно займет мало времени, потребует меньших усилий и сохранит работоспособность компании, если обратиться в мувинговую фирму. Учитывая все особенности переезда, ее специалисты смогут организовать его быстро и качественно, в выходные дни или ночью, например.

Сервис перемещения офиса «под ключ» должен включать в себя услуги:

Собственно муверов, выполняющих демонтаж, упаковку офисной мебели и оборудования, погрузо-разгрузочные работы.

Доставки специальным автотранспортом и последующей распаковки, расстановки перевозимого груза на новом месте.

Очень важно учитывать, что в такой ситуации транспортируется компьютерная и оргтехника. А многие приборы следует транспортировать только определенным способом — все эти нюансы прекрасно знают специалисты мувинговой компании, которые организуют переезд офиса с их учетом.

Мувинговая компания с опытом и репутацией обязательно заключает договор с клиентом, на основании которого выполняет все работы. При этом она несет ответственность за сохранность и целостность всех без исключения грузов, которые необходимо доставить в требуемый пункт. Для этого клиентам предоставляются необходимые документы.

Стоимость такой востребованной услуги определяется специалистами индивидуально, все зависит от объема перевозимого имущества, необходимости разборки и сборки мебели, количества необходимого упаковочного материала и множества других факторов. Именно поэтому она рассчитывается строго отдельно в каждом случае после того, как оценщик посетит офис и определит объем работ. Если заказчика все устраивает, ему остается только определиться с датой и ждать приезда муверов.

Которые, кстати, могут приехать в любое время не только дня, но и ночи: офисный переезд в вечернее время очень востребован, поскольку он не просто минимизирует время простоя фирмы, но и сводит его к нулю, поскольку сотрудники уже утром следующего дня могут ехать на свое новое место и заниматься там привычными обязанностями.