Организаторы «RLT.Hack» назвали победителей интенсива

Участники интенсива «RLT.Hack» предложили свои варианты виртуального помощника для пользователей электронной торговой площадки

3 июня в Казани состоялся интенсив «RLT.Hack», организованный федеральным оператором электронных торгов «Росэлторг». В течение 12 часов командам предстояло разработать чат-бот на платформе VK Мессенджера. Основная задача которого – отвечать на запросы пользователей электронной торговой площадки и, при необходимости, предлагать дополнительные услуги и сервисы компании.

В ходе интенсива практическую помощь участникам мероприятия оказывали эксперты «Росэлторг», консультировавшие по вопросам электронных торгов, а также представитель платформы VK Мессенджер – разработанный чат-бот должен функционировать именно на основе этого сервиса. Представитель VK также провёл презентацию функционала, предоставив вводные для решения задачи.

«Функционал VK был выбран не случайно – за исключением центра поддержки, это один из наиболее востребованных каналов коммуникации «Росэлторг». На персональную страницу компании в социальной сети регулярно поступают запросы от подписчиков. Разрабатываемый чат-бот призван автоматизировать этот процесс, что ускорит предоставление ответов, а также снизит нагрузку на колл-центр площадки», – отметила директор по организационному развитию «Росэлторг» Виктория Яшина.

Всего в мероприятии приняло участие 11 команд – специалисты из сферы разработки, маркетинга, анализа данных. Традиционно призовые места распределились между тремя командами:

1 место: Zero To Hero

2 место: LeeChart

3 место: АК Барс

«Мы и раньше участвовали в хакатонах, но это наше первое призовое место, и оно же стало победным, – прокомментировал капитан команды-победителя «Zero To Hero» Антон Ластухин. – У нас очень сильная команда, где каждый отвечал за своё направление: сбор данных, аналитику, креатив, презентацию проекта. Но главное, что помогло нам победить – это общее стремление к победе и готовность добиться лучшего результата, даже если в какой-то момент возникали споры».

«RLT.Hack» – серия мероприятий для опытных профессионалов и начинающих специалистов в сфере больших данных, машинного обучения, искусственного интеллекта, маркетинга и дизайна, организованная в рамках проекта «Росэлторг.Университет».

Мероприятия проходят в нескольких форматах: 12-часовые интенсивы, трёхдневные хакатоны и флагманские проекты. Следующее мероприятие «RLT.Hack» запланировано в сентябре. Подробная информация о датах и теме мероприятия будет размещена на сайте «Росэлторг.Университет».