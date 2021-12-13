Опыт использования huawei watch gt 2 pro

В современных передовых технологиях часы — это не просто инструмент для нас, чтобы узнать время. Каковы функции умных часов и стоит ли покупать эти умные часы? Многие люди все время колебались. Как пользователь умных часов, huawei watch gt 2 pro преподнес мне много сюрпризов.Я поделюсь своим реальным опытом использования со всеми.

Внешний вид huawei watch gt 2 pro

Размер поверхности часов 46,7 мм, цвет экрана очень хороший, почти как экран мобильного телефона, яркость достаточная, циферблат хорошо виден на солнце. Циферблат изготовлен из твердого и износостойкого сапфирового стекла, которое не поцарапает циферблат даже при занятиях спортом на открытом воздухе.Основной корпус часов сероватый, а основной корпус выполнен из титана.Самое большое преимущество титана в том, что они очень легкие, обеспечивая при этом качество часов.Задняя часть часов Материал керамический, поэтому комфорт и текстура сосуществуют.

Выносливость

Huawei не использовала фирменную розетку для зарядки, но добавила в huawei watch gt 2 pro беспроводную зарядку Qi. Конечно, он поставляется с зарядной базой (белый на вид, но очень дешевый), но вам не нужно ее использовать. Положите часы на беспроводное зарядное устройство или на заднюю панель совместимого телефона.Всего десять минут зарядки позволят вам использовать huawei watch gt 2 pro в течение целого дня.

В часах huawei watch gt 2 pro улучшена функция беспроводной зарядки, и для их полной зарядки требуется всего два часа. Зарядка стала более удобной. Вы можете использовать свой мобильный телефон для зарядки часов, когда часы разряжены, но в экстренных случаях. Он может зарядить 10% за пять минут, а для полной зарядки требуется всего два часа. Официальное заявление заключается в том, что у этих часов время автономной работы составляет 14 дней. Во время своего опыта я включил все приложения на часах и потребляет в среднем около 9% от ежедневного энергопотребления, поэтому после полной зарядки проблем не возникает. заряжаю десять дней.

Моторная функция

Что касается спортивных функций, huawei watch gt 2 pro поддерживает сотни видов спортивных режимов, в том числе бег в помещении, плавание, альпинизм и другие комплексные функции обнаружения движения.

В спортивном режиме на открытом воздухе более удобны возврат трека и помощник по безопасности на открытом воздухе. Не удобно вынимать мобильный телефон, чтобы смотреть навигацию, когда я еду. Навигация может отображаться непосредственно на часах и использовать вибрацию или рулевое управление предлагает напомнить мне, если я иду в поход. Когда вы заблудитесь, вы можете выбрать траекторию для возврата и вернуться к исходному маршруту в соответствии с навигационной траекторией.

Когда я хожу в спортзал, чтобы тренироваться, я предпочитаю анаэробные тренировки. Я провел тест на использование этого оборудования. При использовании оборудования для тренировок huawei watch gt 2 pro будет сообщать время тренировки и сожженные калории каждые 10 минут; мы также можем проверить часы в любое время, чтобы узнать текущее время, количество калорий и частоту сердечных сокращений. . После каждого упражнения он также создает запись упражнения и сохраняет ее в часах для удобного просмотра в любое время.

Кроме того, внутренняя функция определения здоровья часов полностью обновлена, чтобы определять собственное здоровье в любое время и в любом месте. По сравнению с предыдущим продуктом, после этого обновления значение определения сердечного ритма стало быстрее и точнее. Если оно обнаруживается во время повседневного ношения Если частота пульса слишком низкая или слишком высокая, часы напомнят вам об этом. Для людей, которые не могут регулярно посещать больницу для медицинского осмотра, очень важно оборудование, которое может определять их физическое состояние в любое время и в любом месте.

«Мониторинг насыщения крови кислородом» также является ярким пятном. watch gt 2 pro цена может обнаруживать кислород крови в образце крови. Когда уровень кислорода в крови выше 90%, это безопасное значение. Когда значение ниже 90%, люди склонны к сонливость, утомляемость и др. Эта функция очень удобна для многих друзей, которым требуется интенсивная умственная работа, которые живут на большой высоте или любят подниматься в горы.

Есть ещё несколько важных функций, таких как вызов, который можно использовать как маленький телефон при подключении к мобильному телефону.Часы можно напрямую подключить к гарнитуре Bluetooth, а воспроизведением музыки на мобильном телефоне можно управлять через часы, что очень удобно.Функция камеры дистанционного управления: нажмите камеру дистанционного управления, не зажигая мобильный телефон, функция камеры мобильного телефона автоматически включается, и реакция чувствительна, и вы также можете установить покадровую съемку.

В заключение стоит отметить, huawei watch gt 2 pro стоит покупать.В качестве умных часов huawei watch gt 2 pro наиболее удовлетворительный из тех, что я использовал до сих пор. Он безупречный с точки зрения внешнего вида, используемых материалов, спортивных функций, мониторинга здоровья и т. Д., Особенно с точки зрения расширенных функций, он удобнее, чем не могут сделать многие умные часы.