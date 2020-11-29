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Оптимизация работы бухгалтера с помощью сервиса Sauri

29.11.2020 07:06

Современный бизнес требует активного внедрения систем автоматизации, так как они позволяют быстро перестроиться на новые «рельсы» и активно участвовать в становящейся цифровой экономике страны и мира. Все меньше бизнесов работают только в реальной сфере, так как там их поджидает немало неприятностей, достаточно вспомнить проблемы 2020-го года с карантинными ограничениями и локдаунами. В онлайн сфере подобные проблемы не коснулись предпринимателей, наоборот, владельцы крупных цифровых корпораций за время неприятностей с реальным бизнесом существенно увеличили свои доходы – в среднем на 15-20%.

Бухгалтер – важное звено деловой жизни, связывающее производство, торговлю, предлагаемые клиентам услуги и финансовую сторону всего этого. Казалось бы, какие новшества могут ждать бухгалтера – сиди себе и считай доходы/расходы. Но нет, даже здесь современные IT-инструменты предлагают совершенно новые возможности. Яркий пример – набирающий популярность сервис 1С в облаке.

Оптимизация работы бухгалтера с помощью сервиса Sauri

Что дает работа с программой 1С в облачком сервисе

Покупка пакета программ 1С, в частности Бухгалтерии, требует от предпринимателя немалого вливания средств. Также после покупки надо самостоятельно настроить рабочую среду для своих сотрудников, что тоже потребует денег и времени. Аренда же 1С: Бухгалтерия в облачном сервисе от компании Sauri позволяет обойти эти проблемы и сразу получить возможность работать, уплачивая за услугу небольшую ежемесячную плату.

Какие это возможности дает? Вот главные преимущества онлайн сервисов:

  • Легкий мониторинг работы бухгалтерии, всех расходов, доходов, денежного обращения по всем пунктам деловой жизни бизнеса;
  • Упрощается работа с финансами: теперь можно легко проводить расчеты с помощью различных электронных платежных систем, переводов в онлайн режиме;
  • Легкое формирование отчетов для начальства, государственных служб и налоговых органов.

Сервис Sauri предлагает и другие отличные возможности по автоматизации бизнеса в разных сферах. К примеру, пользуется спросом Робот Debitor https://sauri.io/solutions/robot-debitor/, который позволяет значительно оптимизировать процесс выдачи товаров и услуг в кредит, работать с задолженностями клиентов.

Если Вы желаете избежать проблем с бизнесом, обезопасить рабочие процессы от потенциальных вызовов и проблем современности, не прекращать работу отдела бухгалтерии при любых локдаунах и прочих бедах нашего времени – перевод части их обязанностей в онлайн будет отличным решением!

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