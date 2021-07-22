Описание и преимущества планшета Huawei MatePad Pro 10.8

В последние годы рынок планшетов переживал не самые лучшие времена. Компании производители как бы забыли про разработку подобных устройств и поэтому лучшими из них долгое время считались изделия Apple.

Появление нового планшета Huawei MatePad Pro 10.8 https://shop.mts.ru/product/planshet-huawei-matepad-10-4-64gb-lte-midnight-grey в сети. тоже не особенно порадовало пользователей. Причем производитель считает, что этот планшет способен составить прямую конкуренцию разработкам Apple.

Ниже в этой статье мы рассмотрим, что собой представляет этот аппарат и каким преимуществами он обладает в сравнении с конкурентами. Узнать больше о новом планшете а также заказать его пользователи смогут перейдя по ссылке https://shop.mts.ru/catalog/gadzhety/umnyy-dom/melkaya-kukhonnaya-tekhnika/chayniki/

Технические параметры

Чтобы лучше понимать возможности нового детища компании Huawei стоит сравнить его технические параметры с другим популярным устройством iPad Pro 11 второго поколения на сайте https://shop.mts.ru.

Размеры экрана в этом случае Хуавей выигрывает с размером 2560х1600. Процессоры имеют одинаковую мощность и по 8 ядер. Память флеш в этом случае Huawei проигрывает его память рассчитана максиму на 128ГБ в т время как у Айпед есть карты по 1Тр. У Хуавей более мощная фронтальная камера, зато у Айпед есть две камеры на тыльной стороне. Оба устройства имеют функцию распознавания. Для обоих разработана поддержка клавиатуры и обложки. Аккумулятор более мощный у Айпед 7540 мАч у Хуавей только 7250 мАч.

Таким образом можно видеть, что по основным показателям устройства имеют примерно равные возможности. При этом стоимость Huawei гораздо меньше.

Дизайн

При разработке нового планшета инженеры Хуавей придерживались минимализма. Так, например, толщина образца больше чем боковых перегородок, из-за чего инженеры перенести основную казимиры на заднюю часть планшета. Однако не смотря на некоторые проблемы прибор получился достаточно изящным что отмечают многие пользователи. Среди его главных плюсов сами пользователи выделяют:

Интересный внешний вид.

Надежность конструкцию

Удобная система управления доступная всем желающем.

Сейчас покупатели ново смартфона компании Huawei могут выбрать и заказать новый планшет.

Сделать это можно на сайте специализированной компании которая занимается реализацией планшетов компании Huawei