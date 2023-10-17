Онлайн-сервис тайных покупателей

Конкуренция в бизнесе беспрерывно растет, клиенты становятся все более взыскательными, а обеспечение выдающегося качества обслуживания клиентов стало вопросом первостепенной важности. Это не только способ удержать существующих клиентов, но и способ привлечь новых. Ключ к успешному бизнесу заключается в понимании, насколько хорошо ваш бизнес реально обслуживает клиентов по сравнению с ожиданиями. И одним из наиболее эффективных способов измерить это, позволяя бизнесу расти и процветать, является привлечение тайных покупателей.

Тайные покупатели выполняют роль обычных клиентов, взаимодействуя с вашим бизнесом точно так же, как и обычные посетители. Однако, от рядовых клиентов тайных покупателей отличает то, что они подготовленные специалисты, которые проводят проверки в соответствии с заранее определенными критериями и по разработанному сценарию. Они фиксируют каждый момент взаимодействия, начиная с первичного контакта онлайн или по телефону еще до визита и заканчивая окончанием обслуживания.

Онлайн-сервис https://feedback24.ru сделал процесс поиска тайных покупателей и организации проверки бизнеса более доступным и эффективным. Feedback 24 предоставляет возможность каждому заказчику самостоятельно зарегистрироваться и создать задание на тайную проверку своего бизнеса. Однако, если времени на создание задания нет, компания Feedback 24 предлагает услуги тайных покупателей «под ключ,» организуя проверку, подбирая тайных покупателей и контролируя выполнение аудита на всех этапах.

Зачем нужен сервис «Тайный покупатель»?

Сервис тайных покупателей Feedback 24 предоставляет инструменты для выявления разрыва между предполагаемым и фактическим качеством обслуживания в вашем бизнесе. Опытные тайные покупатели, действуя как реальные клиенты, собирают информацию о продуктах, качестве обслуживания и фиксируют замечания. Они предоставляют структурированные отчеты с фотографиями или видеозаписями. Это позволяет выявить ожидания клиентов, проверить соблюдение стандартов, оценить качество обслуживания, провести мерчендайзинг, оценить действия ваших конкурентов и даже мониторить цены.

Feedback 24 полезен для широкого спектра бизнеса, независимо от его размера и отрасли. Сервис предоставляет ценную информацию для выявления проблем с обслуживанием и коммуникацией с клиентами в различных секторах:

Рестораны, кафе, бары

Проверьте, как ваш ресторан обслуживает посетителей, качество приготовленных блюд и общую атмосферу

Проверьте, как ваш ресторан обслуживает посетителей, качество приготовленных блюд и общую атмосферу Гостиницы, отели, курорты

Оцените уровень сервиса, комфорт номеров и процесс регистрации

Оцените уровень сервиса, комфорт номеров и процесс регистрации Клиники, медцентры, стоматологии

Проведите аудит качества медицинских услуг и взаимодействия с пациентами

Проведите аудит качества медицинских услуг и взаимодействия с пациентами Косметология, спа-салоны

Проверьте качество процедур и клиентский сервис.

Проверьте качество процедур и клиентский сервис. Застройщики и агентства недвижимости

Оцените процесс продажи квартиры и взаимодействие с клиентами при покупке недвижимости

Оцените процесс продажи квартиры и взаимодействие с клиентами при покупке недвижимости Автосалоны, СТО и АЗС

Выявите, как ваши клиенты воспринимают процесс обслуживания и насколько эффективны менеджеры

Выявите, как ваши клиенты воспринимают процесс обслуживания и насколько эффективны менеджеры Банки и финансовые организации

Проверьте, насколько эффективно ваши сотрудники работают с клиентами в сфере финансовых услуг

Проверьте, насколько эффективно ваши сотрудники работают с клиентами в сфере финансовых услуг Юридические и страховые компании

Оцените качество обслуживания клиентов и точность юридических консультаций

Метод исследования таи?ными покупателями охватывает широкии? спектр аспектов взаимодеи?ствия с клиентами, начиная от оценки качества обслуживания и продуктов, и заканчивая контролем ценообразования и анализом конкурентов. Этот универсальныи? метод анализа позволяет вам точно определить, что требуется улучшить или оптимизировать в вашем бизнесе.

Сервис Feedback 24 разрабатывался для применения в самых разных сферах, включая розничную торговлю, сферу услуг, гостиничныи? бизнес, медицинские организации, и многое другое. Не важно, является ли ваша компания небольшим магазином на углу улицы или крупнои? корпорациеи? с филиалами по всей стране, Feedback 24 предлагает решения, идеально подходящие для вашего бизнеса.

Как работает сервис Feedback 24

Регистрация

Просто зарегистрируйтесь на сайте, заполнив несколько полей для создания аккаунта. Задание

Создайте задание для тайных покупателей. Укажите объект проверки, дату и время аудита. Вы также можете установить требования к проверяющему, чтобы выбрать кандидата, который соответствует вашим предпочтениям. Проверка

Тайные покупатели следуют вашим инструкциям, фиксируют процесс с помощью фотографий, видеозаписей и аудиозаписей, а также заполняют подробные чек-листы. Результат

Вы получаете детальный отчет о проверке с фотографиями и видеозаписями, а также рекомендациями по улучшению сервиса в компании.

Feedback 24 предоставляет инструменты и данные, необходимые для улучшения качества обслуживания клиентов, удовлетворенности клиентов и, следовательно, вашего успеха в бизнесе. Сделайте шаг к совершенству с Feedback 24 уже сегодня!