Онлайн-курсы программирования на Python 3

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Теперь у каждого есть возможность начать свою успешную карьеру в IT с PYTHON. Речь идет о скриптовом языке программирования, который универсален. Поэтому он подойдет для решения различных задач, многих платформ — iOS, Android и серверными ОС.

Интегрируемый язык не компилируется. До запуска он представляет обычный текстовый файл. Программировать возможно на всех платформах. Язык безупречно спроектирован, он логичен.

Разработка идет оперативно, ведь кода здесь существенно меньше по сравнению с другими языками. Это – отличный выбор для новичков. С Python вы сможете начать свой путь программиста. Достаточно пройти интересный и полезный курс.

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Язык Python встречается в вебе и на мобильных устройствах, а также в приложениях и решениях, которые связаны с машинным обучением – речь идет о нейросетях и искусственном интеллекте.

Чаще всего язык Python используют в веб-разрабоках. Несмотря на то, что язык не компилируется. с его помощью создают успешно десктопные программы.

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