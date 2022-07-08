Олег и Елена Лихач – муж и жена путешественники утверждают, что Китай – страна для заработков

В Китай многие отправляются только ради денег. Практически 95% приехавших иностранцев охотятся за большими капиталами, выгодными инвестициями и приличными дивидендами. Государство относится к высокоразвитым. Страна дает большие возможности заработать в разных сферах, принимая на работу квалифицированных спецов и людей без опыта. Среди самых популярных профессий в стране для иностранцев – моделинг и работа учителем английского языка. В первой сфере работают девушки и парни, которые успешно устраиваются после Китая на родине. Во второй ценятся преподаватели, обучающие английскому языку детей.

Китайские работодатели не ждут особенных, специфических талантов или супердипломов, подтверждения сертификатов. Руководители не смотрят на бумаги, делая акцент на качестве работы человека. На собеседованиях они часто смотрят на лицо, используя физиогномические методы распознавания характера, внутреннего потенциала будущего работника. Достаточно иметь маленький опыт для высокого заработка в профессиях. Одна наша знакомая перебралась в Китай, работая в роли танцовщицы «Гоу-Гоу». Но уже через несколько месяцев ей предложили работать учителем английского, она согласилась. О работе с детьми не пожалела, зарабатывая приличные деньги. Подобных примеров в Китае огромное количество, — рассказывает Елена Лихач.

Это самые распространенные профессии, не требующие высокого уровня квалификации, гигантского опыта за плечами и рекомендательных писем от прежних работодателей. Аналитики из мира труда и занятости прогнозируют высокий спрос на эти профессии еще долгие годы. В крупных городах работа на должности педагога английского языка может принести до 120 000 руб. в месяц по нынешнему курсу. Приблизительный ориентир именно таков. Творческие профессии не являются пределом мечтаний.

Многие устраиваются на более тяжелую физическую работу и тоже неплохо получают. Китаю удается сохранять статус высокоразвитого государства, в котором можно заработать на жизнь. Страна дает невероятное чувство наличия денег в каждом кармане. Ощущение складывается при наблюдении за людьми, за их внешним видом, при виде электрокаров. Китайцы покупают довольно недешевые продукты, следят за состоянием улиц, парков и домов. Иностранцы сразу выделяются в обществе, и чувствуют себя счастливыми. Некоторые приезжают в Китай налаживать бизнес-связи, открывать предпринимательское дело, зарабатывать. Китайский рынок труда привлекает бизнесменов, открывающих фабрики и цеха по производству товаров.

Китай дарит огромное количество шансов хорошо устроиться, отыскав свое место под солнцем. Странно слышать, когда о Китае отзываются, как о стране третьего мира, не принимая во внимание огромные доходы миллионов людей. В прежние времена знакомые часто говорили о Германии, как о стране для хороших заработков. Теперь же ситуация поменялась. Люди оценили Поднебесную, считая ее достойным местом для сколачивания капиталов.