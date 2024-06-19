Одиночество, как шанс полюбить себя

Сегодня быть одному – нормально. В США число холостых взрослых почти равняется числу состоящих в браке. Две трети холостых никогда не были в браке. Согласно исследованию Pew Research Center, к 50 годам около четверти нынешней молодежи останется без пары.

Многие женщины нашей страны сейчас финансово независимы. Одиночество для них больше не несет того негативного отпечатка, как раньше. Более того, для некоторых одиночество даже оказывается полезным. Исследования показывают, брак не делает человека счастливее. Вожделенное счастье ощущается лишь в первые дни после свадьбы. Далее человек снова превращается в самого себя. Того, кто любит посмотреть сериалы, поиграть в азартные игры Neon Win или забывает помыть посуду.

Одиночки получают много преимуществ от своего статуса. Австралийские ученые выяснили, что одинокие женщины, не имеющие детей, более оптимистичны и менее подвержены стрессу, чем замужние женщины (с детьми или без них). Согласно результатам исследований, одинокие женщины в разы чаще:

Имеют лучшее образование,

больше времени уделяют волонтерству;

наслаждаются собственным хобби (к примеру, свободно играют в азартные игры Neon Win, занимаются спортом и т.д.);

имеют здоровый индекс массы тела;

не курят;

не страдают серьезными заболеваниями

Многие сегодня предпочитают оставаться одинокими, так как знают, что не столкнуться с клеймом «фрика». Никто их не будет осуждать или жалеть.

Брошенные

В подростковом и юношеском возрасте время отдыхать с друзьями весело и интересно. Но приходит время, когда ваши друзья находят своих партнеров и начинают постепенно отдаляться. Некоторые люди, не нашедшие пару, чувствуют себя обделенными и брошенными. В некоторых случаях появляется и чувство ревности. Внезапно может появиться чувство одиночества и ревности. Появляется ощущение, что если не прилагать усилий, то с друзьями не получается встретиться.

Исследования показывают, когда пары съезжаются или женятся, они становятся более замкнутыми. Влюбленные меньше времени проводят с друзьями. Некоторые даже забывают про слово «я», предпочитая говорить «мы».

Весело, когда в компании не один одиночка: можно обмениваться историями о неудачных свиданиях и забавных ситуациях. Но когда в компании остается единственный холостой друг, он перестает делиться подобными историями. У него появляется страх, что друзья расскажут его «боль» партнерам и начнут его жалеть.

Принятие одиночества

Многие люди сейчас выбирают холостую жизнь, вместо того чтобы тратить время на поиски «единственного». Но можно ли быть счастливым, будучи одиноким? Конечно, стоит лишь:

Погрузиться с головой в важное для себя дело, жить настоящим;

понимать, что не все ваши мысли являются действительностью;

отбросить мысли, что своих целей возможно достигнуть только в отношениях;

использовать опыт прошлого в качестве источника информации для будущего: нельзя сравнивать бывшего партнера с нынешним, вместо этого стоит использовать опыт для определения желаемых качеств и выявления тревожных сигналов;

не ставьте свидания на приоритетное место;

ставить на первое место только себя;

обсуждать чувства с друзьями.

Во многих западных странах верят, что хорошие вещи приходят к тем, кто их заслуживает. Но, кто сказал, что одиночество – это плохо?