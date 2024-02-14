Обзор сервера HPE Proliant DL380 Gen10 Plus

HPE Proliant DL380 Gen10 Plus — это сервер нового поколения, предназначенный для предприятий, которые ценят производительность, масштабируемость и безопасность. Давайте рассмотрим ключевые характеристики этого сервера.

1. Производительность и Мощь

Сервер оснащен процессорами Intel Xeon Scalable 3-го поколения, что обеспечивает высокую производительность и эффективность. Благодаря возможности установки до 48 ядер и поддержке технологии Intel Turbo Boost, HPE Proliant DL380 Gen10 Plus способен обрабатывать самые ресурсоемкие задачи.

2. Масштабируемость и Гибкость

С возможностью установки до 30 отсеков для жестких дисков и поддержкой различных типов хранилищ, включая NVMe SSD, сервер обеспечивает гибкость в конфигурации и масштабировании хранилища в соответствии с потребностями предприятия.

3. Безопасность на Высшем Уровне

Система безопасности HPE Silicon Root of Trust гарантирует целостность и защиту данных на уровне железа. Сервер также оснащен технологией HPE iLO (Integrated Lights-Out), обеспечивающей удаленное управление и мониторинг сервера.

4. Энергоэффективность и Экологическая Совместимость

HPE Proliant DL380 Gen10 Plus обеспечивает высокую энергоэффективность благодаря технологиям HPE Intelligent System Tuning и HPE Power Advisor. Это не только снижает эксплуатационные расходы, но также поддерживает устойчивость к окружающей среде.

5. Простое Управление и Обслуживание

Интуитивный интерфейс управления и возможности автоматизации с HPE OneView облегчают задачи администрирования и обслуживания сервера. Это сокращает время простоя и обеспечивает бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры.

6. Гибридные Возможности

HPE Proliant DL380 Gen10 Plus поддерживает гибридные сценарии развертывания, обеспечивая интеграцию с облачными платформами, такими как HPE GreenLake. Это позволяет предприятиям эффективно масштабировать вычислительные ресурсы в зависимости от текущих потребностей.

7. Возможности Виртуализации

С поддержкой ведущих платформ виртуализации, таких как VMware и Microsoft Hyper-V, HPE Proliant DL380 Gen10 Plus обеспечивает оптимизированную среду для развертывания виртуальных машин. Это не только улучшает управление ресурсами, но и повышает общую эффективность ИТ-инфраструктуры.

8. Технологии Жидкостного Охлаждения

Интеграция технологий жидкостного охлаждения, таких как HPE Apollo 2000 System, способствует снижению тепловыделения и повышению энергоэффективности сервера. Это особенно актуально в условиях масштабных ЦОД и центров обработки данных.

Заключение

HPE Proliant DL380 Gen10 Plus — это сервер, который предоставляет не только надежную основу для бизнес-приложений, но и активно внедряет инновации в сфере вычислительных технологий. С его помощью предприятия получают не только мощное оборудование, но и гибкую платформу, способную эффективно справляться с будущими вызовами в области информационных технологий