Обзор сайта csgofast.com

CSGOFAST.COM представляет собой ресурс где можно выиграть предметы для CS:GO, наполненное множеством тематических миниигр, за победу в которых пользователи получают местную валюту в виде монет. Они зарабатываются как в борьбе против других людей, так и в полном одиночестве — всё зависит от пожеланий конкретного игрока. При накоплении определённой суммы на балансе, монеты можно обменять на понравившийся скин для Counter-Strike: Global Offensive или вывести на счёт электронного кошелька, переведя бонусы в реальные деньги.

Широкий выбор игр

На csgofast представлено большое количество игр, которые позволяют пользователям зарабатывать монеты. Глобально все они делятся на три типа:

PvP — игрок против игрока.

PvE — игроки против сайта.

Solo PvE — одиночные игры.

Раздел PvP отведён под борьбу пользователей друг с другом. В начале каждого раунда игроки ставят свои скины, и чем больше их количество и дороже стоимость, тем больше шансов на победу. Возможность выигрыша зависит от числа поставленных человеком предметов, но даже 50% шанс не даёт полной гарантии на успех, поэтому оказаться счастливчиком может каждый.

В PvE участвую люди, надеющиеся выиграть монеты, делая ставки на свою удачу. Здесь самыми популярными играми являются Doube, представляющая собой стандартную рулетку с тремя цветами (красный, чёрный, зелёный), и Crash — динамический численный показатель, во время увеличения которого игроки получают монеты, но только в том случае, если правильно угадают время, когда он перестанет расти.

Последним разделом является Solo PvE, где пользователи могут открывать тематические кейсы со скинами, играть в слоты и создавать более дорогие вещи из дешёвых. Чаще всего это место используется игроками для увеличения стоимости и качества уже выигранных предметов, хотя имеется и немалый шанс их потерять.

Вывод предметов

Вывести полученные вещи с сайта можно несколькими путями. Если пользователя интересуют только скины для игры, то он может обменять на них полученные монеты и при помощи прямой ссылки на обмен в Steam, получить их прямо на свой аккаунт. Местную валюту можно обменять и на реальные деньги, просто переведя её по местному курсу на любой доступный электронный кошелёк, например Webmoney или QIWI. Вывод проходит в короткие сроки и занимает примерно от 5 до 30 минут.

CSGOFAST.COM является одной из самых популярных рулеток в иностранном сегменте. Разнообразие игр, большое количество доступных для вывода скинов и отзывчивая администрация сделали сайт лучшим выбором для игроков в CS:GO, которые хотят пополнить свой инвентарь, но при этом не тратить большое количество денег.