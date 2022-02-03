Обзор покер-рума PokerMatch

Украинский покерный сайт создан на платформе букмекерской конторы PariMatch больше пяти лет назад. По трафику комната входит в десяток самых посещаемых ресурсов. Днем играет примерно три тысячи игроков, в пиковое время их число доходит до шести тысяч. Рум получил разрешительные документы в юрисдикции Кюрасао, действующий валидатор лицензии расположен в футере сайта.

На портале поддерживается протокол безопасного соединения, это обеспечивает надежность и безопасность проведения финансовых операций. Сайт переведен на три языка: русский, английский и украинский. Операторы технической поддержки работают круглосуточно в любой день.

Как начать играть в руме Покер Матч

Полный функционал портала доступен только авторизованным пользователям. Чтобы создать игровой профиль и играть в PokerMatch с реальными ставками, нужно в правом верхнем углу официального сайта комнаты найти кнопку «Регистрация». В полях формы нужно вписать дату рождения и электронную почту. Затем придумать логин и пароль, выбрать подходящую валюту счета и нажать на «Зарегистрироваться».

На указанную почту придет письмо от администрации платформы со ссылкой, по которой нужно пройти, чтобы закончить процесс регистрации. Затем потребуется пройти верификацию и подтвердить личность. Для этого потребуется сделать селфи с паспортом или водительскими правами. Без верифицированного профиля игрок не сможет вывести выигрыш. Проверка личности также нужна для предотвращения мошенничества и подтверждения того, что игроку больше 18 лет.

Также игроки могут скачать клиент pokermatch которое позволит использовать все возможности игры.

Бонусная программа

Новые игроки смогут получить 330 гривен бездепозитного бонуса. Для этого после создания аккаунта нужно связаться с операторами технической поддержки по электронной почте или в живом чате. Для вывода выигрыша по нему требуется отыграть 330 гривен рейка.

За первый депозит от 250 гривен также полагается подарок, можно выбрать один из шести доступных мгновенных бонусов. Также можно получить один из шести отыгрываемых бонусов, их нужно отыграть в течение месяца.

Есть ежедневные фрироллы и бесплатные турниры для новичков с аккаунтами не старше 30 дней.

Игровые дисциплины

Активнее всего пользователи играют за столами с Техасским Холдемом, на низких лимитах. Неплохой трафик также за столами с Омахой и Китайским покером. В турнирной сетке можно найти Ананас. Также рум проводит турниры-сателлиты к оффлайн-серии UA Millions.

Доступные форматы игры: кэш-столы, спины и SNG, финдфоллы, ребаи и нокауты. События можно сортировать по количеству игроков, структуре и бай-ину.