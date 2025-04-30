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Обзор функционала системы EasyDocs для работы с кандидатами

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Обзор функционала системы EasyDocs для работы с кандидатами

Современные реалии рынка труда диктуют высокие требования к скорости и качеству процессов подбора и оформления кандидатов. Сервис для кадровиков EasyDocs предоставляет компании мощный инструмент — кадровый электронный документооборот (кэдо), он упрощает и автоматизирует этапы проверки и оформления новых сотрудников, сохраняя конкурентоспособность и повышая лояльность кандидатов.

Что такое КЭДО — это современная система управления документами и процессами, связанная с управлением персоналом в компании. Она включает цифровизацию всех этапов взаимодействия с сотрудниками: от подбора кандидатов и оформления трудоустройства до ведения кадровых документов и автоматизации отчетности. Используя кадровый электронный документооборот, компании могут создавать, хранить, подписывать и обмениваться документами в электронном виде, что значительно ускоряет рабочие процессы, снижает затраты на бумажный документооборот и минимизирует риск ошибок. Это также помогает обеспечить соответствие требованиям законодательства и создать удобный и прозрачный процесс для сотрудников и работодателей.

Этап проверки кандидатов

После завершения собеседований наступает критический момент — проверка данных кандидатов. В зависимости от размера компании, эту задачу выполняют специалисты по безопасности, рекрутеры или руководители. Кадровый электронный документооборот значительно ускоряет этот процесс, позволяя избежать сложностей, связанных с ручной обработкой информации.

Ключевые функции:
  1. Формирование анкеты для кандидата:
    • Рекрутер создает анкету с индивидуальным набором вопросов.
    • Кандидат заполняет анкету с любого устройства (смартфон, планшет, ПК).
    • Минимизация усилий кандидата: достаточно сфотографировать паспорт, система распознает данные, автоматически определяет ИНН и заполняет анкету.
  2. Автоматическая проверка данных:
    • Достоверность документов: ФИО, паспортные данные, ИНН, СНИЛС.
    • Финансовая благонадежность: проверка на банкротство и исполнительные производства.
    • Правовая благонадежность: сверка с реестрами террористов, экстремистов, арбитражными делами.
    • Участие в бизнесе: выявление статуса ИП, учредительства или ограничений на управление.

Результаты проверок поступают к ответственному специалисту для согласования. Это позволяет рекрутеру своевременно делать предложение о работе, минимизируя риск потери ценных кандидатов.

Этап трудоустройства

EasyDocs упрощает трудоемкий процесс оформления нового сотрудника, автоматизируя многие ключевые шаги.

Основные возможности:
  1. Сбор документов:
    • Система запрашивает у кандидата документы, необходимые для трудоустройства, в соответствии с требованиями работодателя (например, трудовая книжка, СНИЛС, военный билет).
  2. Выпуск электронной подписи:
    • Кандидату автоматически выдается сертификат электронной подписи для подписания документов.
  3. Ознакомление с нормативными актами:
    • Кандидат получает доступ к локальным нормативным документам компании.
  4. Уведомление сотрудников компании:
    • Система автоматически информирует сотрудников, вовлеченных в процесс выхода нового сотрудника: руководителя, офис-менеджера, IT-специалиста и др.
  5. Интеграция с кадровым учетом:
    • EasyDocs передает все данные кандидата в систему учета, упрощая работу кадровых специалистов.
Действия кадрового специалиста:
  • Проверка данных кандидата и формирование карточки сотрудника.
  • Контроль ознакомления кандидата с нормативными актами.
  • Подготовка и отправка трудового договора на подписание через EasyDocs.

Преимущества EasyDocs

  • Скорость и удобство: процесс проверки и оформления кандидатов полностью автоматизирован.
  • Лояльность кандидатов: минимизация трудностей на стороне кандидата создает положительное впечатление о работодателе.
  • Экономия времени и ресурсов: меньше ручной работы для рекрутеров и кадровых специалистов.
  • Современный имидж работодателя: использование цифровых технологий повышает привлекательность компании на рынке труда.

EasyDocs помогает быстро, удобно и эффективно организовать процесс работы с кандидатами, превращая сложный процесс найма в четкий и упорядоченный рабочий поток.

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