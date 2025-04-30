Обзор функционала системы EasyDocs для работы с кандидатами

Современные реалии рынка труда диктуют высокие требования к скорости и качеству процессов подбора и оформления кандидатов. Сервис для кадровиков EasyDocs предоставляет компании мощный инструмент — кадровый электронный документооборот (кэдо), он упрощает и автоматизирует этапы проверки и оформления новых сотрудников, сохраняя конкурентоспособность и повышая лояльность кандидатов.

Что такое КЭДО — это современная система управления документами и процессами, связанная с управлением персоналом в компании. Она включает цифровизацию всех этапов взаимодействия с сотрудниками: от подбора кандидатов и оформления трудоустройства до ведения кадровых документов и автоматизации отчетности. Используя кадровый электронный документооборот, компании могут создавать, хранить, подписывать и обмениваться документами в электронном виде, что значительно ускоряет рабочие процессы, снижает затраты на бумажный документооборот и минимизирует риск ошибок. Это также помогает обеспечить соответствие требованиям законодательства и создать удобный и прозрачный процесс для сотрудников и работодателей.

Этап проверки кандидатов

После завершения собеседований наступает критический момент — проверка данных кандидатов. В зависимости от размера компании, эту задачу выполняют специалисты по безопасности, рекрутеры или руководители. Кадровый электронный документооборот значительно ускоряет этот процесс, позволяя избежать сложностей, связанных с ручной обработкой информации.

Ключевые функции:

Формирование анкеты для кандидата: Рекрутер создает анкету с индивидуальным набором вопросов.

Кандидат заполняет анкету с любого устройства (смартфон, планшет, ПК).

Минимизация усилий кандидата: достаточно сфотографировать паспорт, система распознает данные, автоматически определяет ИНН и заполняет анкету. Автоматическая проверка данных: Достоверность документов : ФИО, паспортные данные, ИНН, СНИЛС.

: ФИО, паспортные данные, ИНН, СНИЛС. Финансовая благонадежность : проверка на банкротство и исполнительные производства.

: проверка на банкротство и исполнительные производства. Правовая благонадежность : сверка с реестрами террористов, экстремистов, арбитражными делами.

: сверка с реестрами террористов, экстремистов, арбитражными делами. Участие в бизнесе: выявление статуса ИП, учредительства или ограничений на управление.

Результаты проверок поступают к ответственному специалисту для согласования. Это позволяет рекрутеру своевременно делать предложение о работе, минимизируя риск потери ценных кандидатов.

Этап трудоустройства

EasyDocs упрощает трудоемкий процесс оформления нового сотрудника, автоматизируя многие ключевые шаги.

Основные возможности:

Сбор документов: Система запрашивает у кандидата документы, необходимые для трудоустройства, в соответствии с требованиями работодателя (например, трудовая книжка, СНИЛС, военный билет). Выпуск электронной подписи: Кандидату автоматически выдается сертификат электронной подписи для подписания документов. Ознакомление с нормативными актами: Кандидат получает доступ к локальным нормативным документам компании. Уведомление сотрудников компании: Система автоматически информирует сотрудников, вовлеченных в процесс выхода нового сотрудника: руководителя, офис-менеджера, IT-специалиста и др. Интеграция с кадровым учетом: EasyDocs передает все данные кандидата в систему учета, упрощая работу кадровых специалистов.

Действия кадрового специалиста:

Проверка данных кандидата и формирование карточки сотрудника.

Контроль ознакомления кандидата с нормативными актами.

Подготовка и отправка трудового договора на подписание через EasyDocs.

Преимущества EasyDocs

Скорость и удобство : процесс проверки и оформления кандидатов полностью автоматизирован.

: процесс проверки и оформления кандидатов полностью автоматизирован. Лояльность кандидатов : минимизация трудностей на стороне кандидата создает положительное впечатление о работодателе.

: минимизация трудностей на стороне кандидата создает положительное впечатление о работодателе. Экономия времени и ресурсов : меньше ручной работы для рекрутеров и кадровых специалистов.

: меньше ручной работы для рекрутеров и кадровых специалистов. Современный имидж работодателя: использование цифровых технологий повышает привлекательность компании на рынке труда.

EasyDocs помогает быстро, удобно и эффективно организовать процесс работы с кандидатами, превращая сложный процесс найма в четкий и упорядоченный рабочий поток.