Обзор электромобиля Li L7

Li L7 – это среднеразмерный электрический внедорожник китайского производителя Li Auto. Машина была представлена в КНР в феврале 2023 года. По оснащению пятиместный электрокар не уступает флагманской модели бренда Li Auto L9 – лучшему автомобилю в Китае по итогам 2022 года.

Дизайн автомобиля Li L7

В оформлении Li L7 и L9 много общего. Салон машины впечатляет стильной подсветкой и отделкой из кожи Наппа. Все сидения оснащены подогревом, функциями вентиляции и массажа. Интерьер дополняет аудиосистема с 21 динамиком с поддержкой Dolby Atmos. Можно купить Li L7 с колесными дисками 20 и 21 дюйма черного, серого, белого и серебристого цветов, а также зеленого, красного и голубого – за дополнительную плату.

В салоне электрокара пять экранов:

цифровая приборная панель;

проекционный дисплей;

два передних экрана по 15,7 дюйма;

такой же дисплей под потолком для задних пассажиров.

В машине установлено двухслойное лобовое стекло с атермальными свойствами, имеется климат-контроль, рассчитанный на три зоны. Электрокар предлагается в трех версиях: Air, Pro и Max. Панорамная крыша есть уже в базовой комплектации. Пневмоподвеска доступна опционально. Передняя подвеска двухрычажная, задняя – на пяти рычагах. При активации режима Queen Seat задние сидения отъезжают на расстояние более метра от передних.

Особенностью электромобиля стали кольцевые фары Star с эффективным освещением, а также интеллектуальные адаптивные фары на светодиодах для безопасной езды в темноте. В комплектации Max лидар находится на крыше электрокара. Это уменьшает риск его повреждения в аварийной ситуации.

Запас хода электромобиля Li L7

Li Auto L7 представляет собой подзаряжаемый гибрид. Турбированный мотор объемом 1,5 л обеспечивает заряд батареи, ее емкость составляет 42,8 кВт·ч. От аккумулятора осуществляется питание двух электродвигателей, установленных впереди и сзади, суммарной мощностью – 449 л.с. Желающие купить электромобиль в РБ всегда обращают внимание на запас хода. Li L7 проходит:

1315 км по методике расчета CLTC при полной заправке и заряде;

до 210 км только на электромоторах.

Быстрая зарядка занимает около получаса, медленная – 6,5 часа. Полностью разрядить батарею невозможно, генератор подзаряжает ее даже при длительной быстрой езде. Расход топлива при движении по городу с заряженной батареей составлять 7-8 л. До 100 км/ч машина разгоняется за 5,5 с. Li L7 получил новый ДВС с КПД генератора 40,5%. Приятным дополнением стали огнестойкий аккумуляторный блок, сделанный из алюминия.