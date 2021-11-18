Обзор Coin Market Solutions

Coin Market Solutions – это платформа с криптовалютой, которая занимается брокерскими услугами для трейдеров и организаций. Компания на рынке с 2020 года, но уже успела зарекомендовать себя, предлагая выгодные условия сотрудничества, малые комиссии и большое разнообразие торговых стратегий.

Coin Market Solutions зарегистрирована в Эстонии, и позиционирует себя как место для безопасного трейдинга. Платформа дает клиентам доступ к токенизированным активам. Биржа предлагает заработок на основе торговли криптовалютой, колебаний цен на акции, продовольственных и энергетических ресурсов, фондовых индексов.

Владеет платформой, с центральным офисом в Таллине, компания ECM Limited. Биржа получила криптовалютную лицензию, так как ее работа происходит в рамках законов ЕС, лицензируется и регулируется ЕС и эстонской финансовой инспекцией.

Главная цель биржи – популяризировать технологию блокчейна и предоставить безопасный доступ к инвестициям крипты для любого желающего. Сайт имеет обучалку, с чьей помощью можно начать инвестировать, даже если нет знаний и опыта в технологиях блокчейна.

Обзор сайта

Сайт платформы выполнен в классическом дизайне и имеет простой интерфейс. Поэтому любой трейдер сможет спокойно с ним работать. Меню сайта находится слева, а навигация по сайту облегченная. В разделах найдутся все необходимые страницы. Клиент ознакомится с инструментами и сервисами Coin Market Solutions, а в блоге его ожидают актуальные новости и материалы.

Здесь, как и в большинстве подобных проектах, есть служба поддержки и блок с часто задаваемыми вопросами и ответами на них. Вся информация на сайте предоставляется на русском, английском и эстонском, поэтому сюда переходят многие пользователи, поддерживая актуальность торгов.

Функционал

Клиент получает свыше 300 инструментов для повышения капитала на криптовалюте, ценных бумагах и т.д. Количество таких ресурсов постоянно растет из-за постоянного слежения за рынком. Так трейдер получает выгодные условия для пассивного заработка.

Любой клиент, после простой регистрации, получит демо-счет, с которого можно торговать криптовалюту, дорогие металлы, ресурсы и прочее. Для регистрации необходимо ввести настоящие данные (биржа работает по требованиям KYC и AML). На регистрацию придется потратить примерно 3 минуты, заполняя данные в двух блоках.

Первый блок – это ФИО, почта, пароль. Второй блок – страна проживания, контактные данные, часовой пояс и базовая валюта аккаунта. В конце регистрации нужно будет добавить скриншоты со сканом документа, что подтверждает личность, чек об оплате, который подтвердит страну проживания. Дальше остается ждать верификацию аккаунта.

Верификация на бирже выполняется согласно с требований ЕС и эстонской финансовой системы в отношении препятствованию отмывания капитала. Процесс длится несколько рабочих дней.

Это время можно потратить на обучение через видео и текстовые материалы. Они помогут разобраться в терминологии, рыночных тенденциях, отзывах о стратегиях coin. Также можно выделить подходящий эффективные метод инвестирования.

Трейдинг

Coin Market Solutions самостоятельно по умолчанию выставляет кредитное плече 1:5. Клиент может взять левередж от 1:10 до 1:20. Также есть возможность выбора типа счетов, если инвестируются разные суммы:

Silver – минимальный депозит 500 долларов

Gold – от 5000 долларов

Platinum – от 25 000 долларов

VIP – от 100 000 долларов

VIP+ 500 000 долларов

Dragon – 1 000 000 долларов

Профессионалы дополнительно получают сделки без риска, торговые сигналы, аналитику, информацию о рыночной ситуации, обмены крипты, депозиты с доходностью в 2%, 0.1% спреды и 0.04% сволы.

Зачем выбирать Coin Market Solutions

Криптовалютная платформа Coin Market Solutions дает возможность торговать токенизированные активы из любого уголка Земли. Зайти в личный аккаунт можно как с ПК, так и с мобильного приложения на iOS или Android.

Для быстрого и безопасного внесения депозита можно использовать цифровые и фиатные валюты через Mastercard, Visa, SEPA, Vload. Счет пополняется криптовалютой. Фиатная валюта по дефолту переконвертируется в биткоин или USDT, исходя из текущего курса. Работает вывод со счета в USDT и ВТС, или фиат через конвертацию.

Официальный сайт предлагает пользователям следующие преимущества биржи:

Эффективность. Разработчики гордятся бесперебойной работой платформы. Так пользователи имеют круглосуточный доступ к счетам. Консультация. В любое время суток трейдер может обратиться за консультацией специалиста, менеджера, опытного трейдера. Из-за этого риски сокращаются, и клиент может наращивать капитал. Простота использования. Удобный интерфейс и огромный функционал дают возможность торговать традиционными и цифровыми активами без особых усилий. Сертификат безопасности. Специалисты службы безопасности круглосуточно мониторят и гарантируют защиту в много уровней. Так взломы при хакерских атаках сведены к нулю, а пользователи могут торговать без издержек.

Пользователи оставляют благосклонные отзывы о Coin Market Solutions. Многие выделяют широкий выбор торговых возможностей, быструю помощь службы поддержки и возможность работать на лицензированной площадке легально.

Но есть и небольшой недостаток – биржа рассчитана скорее на профессионалов, а не на новичков. Минимальные депозиты составляют от 500 долларов. А внутренний счет бывает только в двух валютах – БСТ и USDT.

Подводим итоги

Мы получаем профессиональную биржу, что лицензируется и регулируется согласно европейским нормам. В отличии от подобных бирж, Coin Market Solutions дает возможность торговать как криптовалютой, так и токенизированными активами в самом широком значении данного термина.

Пользователи имеют инвестиции в биржевые индексы, драгоценные металлы, продукты сырья и энергетические ресурсы. А процесс торговли осуществляется не активом, а его токенизированной вариацией.

Лицензия – это гарантия легитимности клиентам Coin Market Solutions. Тут возможно легко оформлять налоговые отчисления без переживаний о возможных взломах платформы. Серьезная система защиты сводит подобные риски к минимуму.

Биржа криптовалюты Coin Market Solutions предоставляет доступ к наилучшим криптовалютам. Проект получил хорошие отзывы от трейдеров, а его простой интерфейс позволит быстро понять, что к чему.

Работать на данной бирже или нет – решать каждому самостоятельно. Можно перейти на сайт, пройти регистрацию и протестить выбранную торговую стратегию с помощью демо-счета. Это поможет определиться в выборе.