Относительно недавно лучшей зеркальной камерой полупрофессионального типа считалась модель Canon 80D, сегодня покупатели могут оценить преимущества DSLR-модели Canon 90D. Она удобно размещается в руке, оснащена оптическим видоискателем и емким аккумулятором, отличается более высокой производительностью. Обновленные возможности фотоаппарата по достоинству оценят люди, для которых процесс создания снимков является больше, чем увлечением.

Особенности новинки

Внешне обе модели практически не отличаются. Удобный верхний дисплей отображает и позволяет менять настройки. Диск переключения режимов содержит набор полуавтоматических и автоматических режимов, которыми удобно пользоваться новичкам и продвинутым пользователям.

Корпус Canon 90D выполнен из поликарбоната, резиновых вставок и стекловолокна, имеет защиту от воды и пыли. Общий вес с батареей составляет 701 г, емкость аккумулятора CIPA рассчитана на 1300 снимков. За счет более глубокого хвата, камеру удобно держать.

Основные кнопки управления располагаются с правой стороны, для выбора автофокуса имеется восьмипозиционный джойстик. Для его активации в верхней части есть кнопка.

Видоискатель оптического типа покрывает сцену на 100%, благодаря этому исключается возможность запечатлеть нежелательные объекты по краям. Хотя сегодня некоторые фотографы отдают предпочтение цифровым видоискателям, позволяющим сразу просматривать отснятый материал.

3-дюймовый жидкокристаллический дисплей сенсорного типа полностью подвижен в любой плоскости, с его помощью удобно пользоваться меню, зуммировать изображение при просмотре, приближать или удалять изображение, выбирать объект фокусировки.

Обзор Canon 90D: основные характеристики производительности

По сравнению с предшествующей моделью, Canon 90D имеет разрешение не 24,2 Мп, а 32,5 Мп, оснащен обновленной матрицей APS-C CMOS. Это расширяет возможности фотографа, позволяет:

обрезать изображение с целью приближения объекта без потери качества;

использовать модифицированный привод для обработки.

Данное разрешение является самым высоким среди кроп-камер.

Основное преимущество зеркальной камеры заключается в обновленном процессоре Canon Digic 8. Он позволяет:

снимать видео в формате 4К;

при записи видео использовать всю ширину сенсора.

Функциональность модели позволяет сохранять видео как в формате:

4К UHD (3840*2160) 30 fps;

Full HD (1920*1080) 60 fps;

HD (1280*720) 60 fps.

Скорость серийной съемки составляет 10 кадров в секунду, также увеличен до 25 600 диапазон ISO, расширенный имеет значение 51200.

Система автофокусировки включает 45 точек крестового типа, также как и в модели Canon 80D, однако, теперь можно использовать датчик распознавания лиц и режим трекинга. Переключение в режим Live View позволит выбрать точку фокусировки в любом месте снимка, а не только в центре, что было не всегда удобно.

Камера хорошо фокусируется вне зависимости от того как происходит съемка: через видоискатель или посредством экрана. Съемка движущихся объектов дает отличные кадры с правильным фокусом, что подтверждается отзывами покупателей.

Для передачи файлов доступен разъем USB Type-C 2.0 поэтому скорость передачи информации на высоте. Также камера оснащена блоками Bluetooth и Wi-Fi для соединения с другими цифровыми устройствами. Загрузив на смартфон приложение, и проведя синхронизацию, можно выполнять дистанционное управление.

Подводя итог, стоит отметить, что в камере Canon 90D реализованы сильные стороны зеркалок, небольшой вес и удобный хват не вызывают усталость рук, благодаря защите корпуса, съемку можно проводить при любых погодных условиях. Наличие датчика замера экспозиции создает наилучшие возможности для создания ракурса.