Обязательные программы для Windows

При отсутствии некоторых программ, пользоваться персональным компьютером было бы невозможно. Обычно компьютеры продают с уже установленными стандартными программами. При нажатии на значок «Пуск» в правой нижней части экрана, откроется перечень этих приложений.

Добавление программ

Устанавливают программы для виндовс 10 двумя методами: их выпускают вместе с системой или добавляют вручную. Системные программы – входящие в категорию «Стандартные», идут в комплекте с системой. Отдельно их не добавляют. Другие устанавливают вручную: в интернете скачиваются файлы, после их активируют, и приложения встраиваются в систему

Обязательные программы

Существует ряд необходимых для всех компьютеров программ, таких как:

Драйверы — это элементы, корректирующие работу системы с разными устройствами. Без них работа компьютера будет неправильной.

Кодеки, с помощью которых воспроизводятся видеофайлы и работает звук. Без них эти файлы было бы невозможно открыть.

Антивирусные программы — обеспечивают надежную защиту компьютеров от воздействия вредоносных вирусов. Самый известные — это платный антивирус Касперского и бесплатный антивирус Аваст.

Браузеры — это приложения для пользования интернетом. В систему уже встроен Internet Explorer, но работа этого браузера не слишком надежная, с частыми сбоями. Рекомендуются к применению другие браузеры, такие как: Google Chrome, Opera, Яндекс.

Архиватор – применяется для архивирования данных. Он имеет вид специализированных контейнеров, в которых запакованы самые различные файлы с информацией. Для открытия архива и получения доступа к файлам в нем, должен быть установлен архиватор.

Офисный пакет — это комплект программ, посредством которых возможно работать с самыми разными документами. Офисные программы позволяют создавать документы и открывать их. Самым распространенным набором является Microsoft Office.

Для раскрытия pdf. PDF — это вид файлов, с текстом внутри – они могут быть самими различными — документом, брошюрой, книгой. Если на компьютере нет программы, способной «прочитать» pdf-файлы, то и раскрыть их будет невозможно.

Без набора основных программ, обязательных для установки на каждом компьютере, не будут функционировать многие устройства и не откроются файлы — фотографии, видео, документы. Работа компьютера полностью зависит от наличия их в системе Windows.