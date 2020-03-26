Обучение трейдингу: уже поздно?

Говорят, что присоединиться к форекс, т.е. начать торговать на финансовом рынке, «уже поздно». Так ли это на самом деле?

Действительно, бум форекс рекламы уже прошел – и это, наверное, хорошо. С радаров пропали мелкие компании-однодневки и те, кто не выдержал сильнейшей волатильности (такой, как была в свое время по швейцарскому франку, рублю и нефти). Остались на рынке лишь надежные, проверенные временем брокеры, которым есть, что предложить, и есть, чему научить.

Обучение для всех желающих

Так, к примеру, международный брокер FxPro в индустрии уже около 15 лет. Срок солидный. За это время компании удалось проделать большой путь и завоевать более 70 интернациональных наград. Надежность этого брокера подтверждают 4 лицензии от популярных мировых регуляторов, а также 870 тысяч клиентов, которые доверились именно FxPro.

К слову, обучение трейдингу у этой компании абсолютно бесплатное: вы можете начать изучать интерактивные уроки без регистрации, прямо на официальном сайте компании fxproru.org. Затем рекомендуем пройти быструю онлайн регистрацию, и в Личном кабинете посмотреть видеокурс по построению торговых стратегий. Фишка FxPro в том, что обучение подается как цельная система, а не разрозненные знания.

Для тех, кто ценит участие эксперта в режиме онлайн, несколько раз в год предлагаются серии «живых» вебинаров с отработкой практических навыков.

Такие занятия дают много ценных инсайтов: вы можете задавать вопросы ведущему в чате прямо во время эфира и пересмотреть записи, дабы пометить те вопросы, ответы на которые хотелось получить в ближайшем будущем.

Еще один аргумент в пользу обучения трейдингу – постоянное развитие. Вы не сможете добиваться эффективных результатов, если прервете собственное соврешенствование хотя бы на неделю. Вне зависимости от вашего опыта, регулярно получать новые знания и тут же их применять – это привычка королей рынка.

Что делать дальше

Пока не знаете, с чего начать, и вам нужны аргументы в пользу присоединения к финансовому рынку? Вот некоторые из них: