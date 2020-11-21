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Обучение на дизайнера в Чехии

21.11.2020 23:48

Обучение на дизайнера в Чехии

Существует множество востребованных направлений дизайна. И многие из тех, кто мечтает стать дизайнером, выбирают для себя обучение на дизайнера в Чехии. На сайте czstudents.ru/obuchenie-na-desaynera вы сможете узнать мнго полезного и важного касаемо вопроса обучения в Чехии. На сайте CZ Students вы сможете побывать в любое время суток, чтобы прочитать статьи и сделать верный выбор.

Выбирая обучение на дизайнера в Чехии, стоит обратить внамние на Высшую школу прикладного искусства в Праге. Концепция обучения здесь строится на трех основах. Это теория и философия искусства, а также технические дисциплины и занятия в творческих ателье. Здесь ведут обучение по программам бакалавриата, а также магистратуры, поддерживают творческую работу студентов посредством разных проектов и регулярных выставок студенческих работ.

Университет Томаша Бати в Злине – не менее достойный вариант для обучения. Университет отличают многолетние традиции обучения дизайну, заведенные еще при Томаше Бати. В современном мире обучение по творческим специальностям проводится на факультете мультимедиальных коммуникаций. также здесь можно изучать экономическую специальность, которая ориентирована на дизайн. Это Дизайн-менеджмент. Обучение по этой специальности проходит на факультете менеджмента и экономики.

Западночешский университет в Пльзени – еще один из достойных вариантов выбора для тех, кто хочет пройти обучение на дизайнера. Здесь есть факультет дизайна и искусства. На факультете представлено множество специальностей на уровне бакалавриата. В магистратуре есть возможность продолжить обучение только по некоторым специальностям. У студентов есть масса возможностей для презентации своих работ, а также развития талантов. Это могут быт воркшопы и конкурсы, а также стажировки и программы обмена за рубежом.

Университет Менделя в Брно предлагает пройти обучение по специальностям в области дизайна – на факультете лесного хозяйства и технологии деревообработки Университета Менделя в Брно.

Вы сможете определиться с выбором, тем более, что это – далеко не все Вузы, где можно в Чехии обучиться на дизайнера. Вы станете настоящим профессионалом и будете востребованы как специалист благодаря диплому, полученному в этой стране. Таким образом у вас будет возможность быстро подняться по карьерной лестнице и получить достойную работу с высокой оплатой.

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