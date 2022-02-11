Обучение английскому языку

В средней школе, а затем и в Вузе, учеников и студентов много лет обучают иностранным языкам по разработанным в научных институтах программам. Однако часто ли можно встретить выпускников школы или вуза, способных свободно общаться на английском?

Чаще всего из всего школьного курса учащиеся запоминают банальные фразы вроде Welcome и I can’t speak English.

В чем же проблема? Как утверждают авторитетные преподаватели иностранных языков, лучший путь овладения средством международного общением на свободном уровне – это обучение английского языка с носителем.

Как правильно изучать иностранные языки

Традиционное школьное обучение представляет собой непростую схему интерпретаций иностранной грамматики в системе грамматики родного языка с последующим обратным переводом на английский.

Ученик думает в привычной грамматике, но согласно ученого курса должен выражаться и понимать на лексике и грамматики иностранного языка.

Возникает неприемлемая нагрузка на мозг. Мышление путается в хитросплетениях обратных интерпретаций.

По сути, традиционная система обучения в большинстве случаев приводит только к отторжению иностранного языка, разве что ученик имеет собственную персональную мотивацию к освоению английского.

Все знают, что маленькие дети легко осваивают два языка, если родители общаются с ним каждый на своем родном. И никаких правил грамматики при этом ребенку никто не объясняет.

И более того, если бы родители или репетиторы начали учить ребенка грамматическим правилам – это только усложнило бы усвоение языка.

Преимущества общения с носителями языка

В живом общении в работу вступают глубинные, подсознательные механизмы взаимопонимания, часто даже нет необходимости уточнять значение терминов в словарях, чтобы понять транслируемые собеседником смысловые единицы.

Как утверждают ученые лингвисты, люди не говорят и не думают с использованием грамматических правил. Скорее, обмен мыслями происходит в терминологии готовых устоявшихся идиоматических оборотов, которым традиционно приписываются определенные понятия из жизни общества.

Часто идиоматические обороты не могут быть описаны в системе школьной грамматики, тем не менее, носители языка отлично помают, о чем идет речь.

Выражается менее, что английский язык достаточно прост в грамматическом отношении, так что видимых причин для невозможности его быстро освоить нет.

И наиболее прямой путь быстро и правильно заговорить на английском – это обучение в живом общении с носителями языка.