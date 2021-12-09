Обручальные кольца из серебра — прекрасный и практичный выбор

Обручальные кольца — важные атрибуты влюбленных пар, без которых не может обойтись ни одна Свадьба. Жених и невеста надевают их друг другу, клянясь в верности и вечной любви. Носить представленные украшения необходимо на протяжении всей жизни, поэтому к их выбору стоит отнестись с предельной внимательностью.

Ассортимент современных обручальных колец радует своим разнообразием и вариативностью. Между собой они отличаются дизайном, размерами, стилем, размером цены, а также материалами. Сегодня часто можно встретить серебряные обручальные кольца. Они выглядят очень стильно и лаконично. Специалисты Злато отмечают, что такие модели являются достойным выбором для многих молодоженов.

Почему выбирают серебряные модели?

Будущие супруги делают выбор в пользу серебряных колец по разным причинам, среди них:

аллергическая реакция на золото;

личные предпочтения и вкус;

значительная экономия денежных средств, благодаря доступной стоимости серебра.

Для того, чтобы не ошибиться при покупке обручальных колец, следует учитывать такие параметры, как:

Дизайн. Многие верят в то, что, если купить модели с гладкой поверхностью, семейная жизнь будет такой же гладкой и ровной. В таком случае жениху и невесте стоит обратить свое внимание на классические варианты. Молодожены, которые не верят в суеверия, могут себе позволить более интересные модели: с гравировкой, надписями, украшенные камнями Сваровски или другими драгоценными камнями. Размер. Этот параметр очень важный, поскольку от него напрямую зависит комфортность изделия. Обручальное кольцо принято носить, не снимая, поэтому важно убедиться, что оно не спадает и не пережимает палец своего владельца или владелицы. Мерять украшение желательно днем при оптимальной температуре. Выбирая ширину изделия, стоит отдать предпочтение средней. Широкие модели сочетаются не со всяким стилем одежды, а слишком тонкие, в свою очередь, станут неприметными и потеряются в образе. Инкрустация. В основном серебряные украшения инкрустируют бриллиантами. Это лучший вариант для каждой девушки. Мужчины тоже выбирают такие модели, они добавляют их образу солидности и стиля. Цена на украшения с фианитами более доступная, и смотрятся они не хуже. Кольца без вставок считаются универсальными, они чудесно сочетаются с другими аксессуарами и разным стилем.

Серебряные изделия нуждаются в бережном и должном уходе. К сожалению, они склонны к потемнению и требуют регулярной чистки. Специалисты компании Zlato утверждают: если за драгоценностями правильно ухаживать, они будут иметь великолепный вид длительное время.