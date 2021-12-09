Обручальные кольца из серебра — прекрасный и практичный выбор

Обручальные кольца — важные атрибуты влюбленных пар, без которых не может обойтись ни одна Свадьба. Жених и невеста надевают их друг другу, клянясь в верности и вечной любви. Носить представленные украшения необходимо на протяжении всей жизни, поэтому к их выбору стоит отнестись с предельной внимательностью.
Ассортимент современных обручальных колец радует своим разнообразием и вариативностью. Между собой они отличаются дизайном, размерами, стилем, размером цены, а также материалами. Сегодня часто можно встретить серебряные обручальные кольца. Они выглядят очень стильно и лаконично. Специалисты Злато отмечают, что такие модели являются достойным выбором для многих молодоженов.
Почему выбирают серебряные модели?
Будущие супруги делают выбор в пользу серебряных колец по разным причинам, среди них:
- аллергическая реакция на золото;
- личные предпочтения и вкус;
- значительная экономия денежных средств, благодаря доступной стоимости серебра.
Для того, чтобы не ошибиться при покупке обручальных колец, следует учитывать такие параметры, как:
- Дизайн. Многие верят в то, что, если купить модели с гладкой поверхностью, семейная жизнь будет такой же гладкой и ровной. В таком случае жениху и невесте стоит обратить свое внимание на классические варианты. Молодожены, которые не верят в суеверия, могут себе позволить более интересные модели: с гравировкой, надписями, украшенные камнями Сваровски или другими драгоценными камнями.
- Размер. Этот параметр очень важный, поскольку от него напрямую зависит комфортность изделия. Обручальное кольцо принято носить, не снимая, поэтому важно убедиться, что оно не спадает и не пережимает палец своего владельца или владелицы. Мерять украшение желательно днем при оптимальной температуре. Выбирая ширину изделия, стоит отдать предпочтение средней. Широкие модели сочетаются не со всяким стилем одежды, а слишком тонкие, в свою очередь, станут неприметными и потеряются в образе.
- Инкрустация. В основном серебряные украшения инкрустируют бриллиантами. Это лучший вариант для каждой девушки. Мужчины тоже выбирают такие модели, они добавляют их образу солидности и стиля. Цена на украшения с фианитами более доступная, и смотрятся они не хуже. Кольца без вставок считаются универсальными, они чудесно сочетаются с другими аксессуарами и разным стилем.
Серебряные изделия нуждаются в бережном и должном уходе. К сожалению, они склонны к потемнению и требуют регулярной чистки. Специалисты компании Zlato утверждают: если за драгоценностями правильно ухаживать, они будут иметь великолепный вид длительное время.