Обращайтесь в «Центр Дезинфекции Лайт» и сделайте свой дом или рабочее место безопасным!

Меню
Поиск

USD/RUB: 73.88 EUR/RUB: 90.79 BTC/USD: 8756.9

11 февраля : понедельник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Колонка эксперта

Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Статьи

Обзоры рынков

Обращайтесь в «Центр Дезинфекции Лайт» и сделайте свой дом или рабочее место безопасным!

10.01.2021 05:32

Обращайтесь в «Центр Дезинфекции Лайт» и сделайте свой дом или рабочее место безопасным!

Сегодня вопрос борьбы с инфекциями встал перед человечеством в совершенно новом свете. До того, как планету поразил китайский коронавирус эта тема была для большинства из нас совершенно непонятной и неактуальной. Вирусы были и будут всегда, каждый из нас является носителем миллионов вирусов, но они еще никогда не показывали такой своей опасности в определенной ситуации, как это произошло сейчас. Если раньше дезинфекция проводилась разве что после какой-то серьезной проблемы или в инфекционных отделениях больниц, то сегодня реальностью стала необходимость в этой процедуре буквально повсеместно.

Зачем нужна дезинфекция? Это действие, которое позволяет уничтожить в определенном месте имеющиеся там бактерии и микробы, которые потенциально опасны для здоровья и жизни людей. Если не проводить дезинфекцию, то можно создать на объекте опасную ситуацию и спровоцировать массовые заражения и ухудшение эпидемиологической ситуации. Также дезинфекция продолжает играть важнейшей значение там, где это было актуально всегда: в медицине, пищевой и химической промышленности, клининге и т.д.

Заказывайте дезинфекцию в «Центр Дезинфекции Лайт» и обезопасьте себя и близких!

Если Вы желаете заказать качественную дезинфекцию на все необходимые случаи жизни, то обязательно обратите внимание на услуги компании «Центр Дезинфекции Лайт», найти сайт которой можно по адресу https://centdez.ru/! Здесь предлагается полный спектр услуг для борьбы с опасными возбудителями инфекций, а также другие вещи, включая следующее:

  • Дезинсекция. Этим словом обозначается борьба с различными насекомыми, включая муравьев, клопов и прочих непрошенных гостей, которые нередко поселяются в запущенных помещениях, где давно не хозяйничала рука человека;
  • Дератизация. Борьба с мышами и крысами также оказывается не по силам многим отдельным людям, а если говорить о большом предприятии, цехе, складе, то здесь однозначно необходима помощь профессионалов;
  • Уничтожение грибка и плесени. Где есть сырость и нет защиты от нее – обязательно возникает грибок, плесень. Это очень опасные спутники нашей жизни, которые могут провоцировать различные болезни.

Также компания предлагает комплексную дезинфекцию офисов, жилых помещений, проведение услуг по огнезащите. Вы можете обращаться в «Центр Дезинфекции Лайт» и для борьбы с китайским смертоносным коронавирусом, который уже больше года успешно буйствует в нашей стране без каких-либо преград.

«Центр Дезинфекции Лайт» — место, где Вы сможете получить комплексную качественную защиту от различных неприятностей!

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги