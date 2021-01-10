Обращайтесь в «Центр Дезинфекции Лайт» и сделайте свой дом или рабочее место безопасным!

Сегодня вопрос борьбы с инфекциями встал перед человечеством в совершенно новом свете. До того, как планету поразил китайский коронавирус эта тема была для большинства из нас совершенно непонятной и неактуальной. Вирусы были и будут всегда, каждый из нас является носителем миллионов вирусов, но они еще никогда не показывали такой своей опасности в определенной ситуации, как это произошло сейчас. Если раньше дезинфекция проводилась разве что после какой-то серьезной проблемы или в инфекционных отделениях больниц, то сегодня реальностью стала необходимость в этой процедуре буквально повсеместно.

Зачем нужна дезинфекция? Это действие, которое позволяет уничтожить в определенном месте имеющиеся там бактерии и микробы, которые потенциально опасны для здоровья и жизни людей. Если не проводить дезинфекцию, то можно создать на объекте опасную ситуацию и спровоцировать массовые заражения и ухудшение эпидемиологической ситуации. Также дезинфекция продолжает играть важнейшей значение там, где это было актуально всегда: в медицине, пищевой и химической промышленности, клининге и т.д.

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Дезинсекция. Этим словом обозначается борьба с различными насекомыми, включая муравьев, клопов и прочих непрошенных гостей, которые нередко поселяются в запущенных помещениях, где давно не хозяйничала рука человека;

Дератизация. Борьба с мышами и крысами также оказывается не по силам многим отдельным людям, а если говорить о большом предприятии, цехе, складе, то здесь однозначно необходима помощь профессионалов;

Уничтожение грибка и плесени. Где есть сырость и нет защиты от нее – обязательно возникает грибок, плесень. Это очень опасные спутники нашей жизни, которые могут провоцировать различные болезни.

Также компания предлагает комплексную дезинфекцию офисов, жилых помещений, проведение услуг по огнезащите. Вы можете обращаться в «Центр Дезинфекции Лайт» и для борьбы с китайским смертоносным коронавирусом, который уже больше года успешно буйствует в нашей стране без каких-либо преград.

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