Оборудование для продуктового магазина: тонкости выбора

Продуктовый магазин – отличная идея для бизнеса, поскольку промышленные товары всегда будут пользоваться спросом среди потребителей. В первую очередь, владелец магазина должен позаботиться о его грамотном оснащении специальным профессиональным оборудованием. Нужно купить паллетные металлические стеллажи, холодильные камеры, кассовые аппараты и многое другое. Подробная информация приведена в нашей статье.

Виды оборудования

Для поддержания свежести продовольственных продуктов используется холодильное оборудование. Оно представлено тремя основными видами:

холодильные витрины;

холодильные шкафы;

морозильные лари.

Витрины и шкафы работают в сравнительно небольшом температурном диапазоне от -10 °C до +5 °C. Они, в первую очередь, предназначены для поддержания свежести продуктов. А вот морозильные лари подвергают продукты глубокой заморозке, благодаря чему они могут храниться на протяжение длительного времени. Холодильное оборудование для супермаркетов и кафе можно купить по ссылке kms.com.ua/productions/holodilnoe_oborudovanie/.

Также необходимо купить оборудование для торгового зала. Оно предназначено для хранения и демонстрации товаров покупателям магазина. В зависимости от типа хранимой продукции, торговое оборудование имеет свои конструкционные особенности. Например, конфеты хранятся в стеллажах, которые имеют ячейки с перегородками для размещения разных видов. Овощные стеллажи устанавливаются под наклоном.

Однако для размещения большинства товаров используются стандартные полочные стеллажи. Они представляют собой конструкцию из вертикальных и горизонтальных балок, а также полок.

К расчетному оборудованию относятся кассовые аппараты, считыватели штрих-кодов, детектор банкнот.

Практические рекомендации по выбору оборудования

Перед тем, как оформить заказ на холодильное оборудование, необходимо четко продумать, где оно будет стоять. Лучше всего разработать схему, чтобы визуально представить расположение всех объектов. Это поможет избежать проблем с нехваткой площади.

Холодильная витрина, должна работать в том температурном режиме, который соответствует продуктам, хранящимся в ней. Например, для хранения гастрономических товаров (сыр, колбаса молочка) подойдут витрины, работающие в температурном режиме от 0 °C до +8 °C.

После выбора холодильного оборудования, необходимо купить стеллажи. Если предполагается хранение и демонстрация товаров нестандартной формы и размеров, то лучше всего изготовить стеллажи полочные на заказ у https://kms.com.ua/. Они будут учитывать всю специфику груза, поэтому проблем с его размещением не возникнет.