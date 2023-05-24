Конференц-зал, или конгресс-холл представляет собой технически оснащенное помещение многофункционального назначения. Работает в двух режимах – конференции и совещания. Может быть различным по площади, рассадке ведущих (руководителей) и слушателей (сотрудников), основному целевому назначению, степени мультифункциональности и другим параметрам. От того оборудование для конференц-залов и будет отличаться.

Целевое предназначение конференц-залов

Основными функциями конференц-залов является проведение таких мероприятий:

Стандартных совещаний с дальнейшим обсуждением поднимаемых при этом вопросов.

Заседаний с представлением визуальной информации и видеоматериалов.

Презентационных докладов с видео демонстрациями и аудио сопровождением.

Собраний и сессий с электронной регистрацией и голосованием присутствующих.

Дистанционное проведение аудио- и видеоконференций (АКС и ВКС), предполагающих удаленный формат связи с участниками.

Если конференц-зал позволяет осуществлять не одну, а несколько из этих функций, ему присваивается статус «мультифункциональный». Например, в таком помещении можно проводить как привычные «пятиминутки», так и селекторные совещания, а также прослушивать доклады-презентации с просмотром отснятых по теме видеороликов и фильмов.

Посадка в залах для конференций

Типы размещения ведущих, руководителей и участников мероприятий в конференц-залах:

Т-образная рассадка. Руководитель, ведущий совещание, находится за основным столом, к которому перпендикулярно примыкает более длинный стол для сотрудников.

Руководитель, ведущий совещание, находится за основным столом, к которому перпендикулярно примыкает более длинный стол для сотрудников. Формат круглого стола. Более соответствует переговорной комнате, в которой все участники ведут обсуждение на равных условиях, наблюдая и выслушивания друг друга. Причем сама форма стола не обязательно круглая – может быть прямоугольной или квадратной. Идеально подходит для так называемого «мозгового штурма».

Более соответствует переговорной комнате, в которой все участники ведут обсуждение на равных условиях, наблюдая и выслушивания друг друга. Причем сама форма стола не обязательно круглая – может быть прямоугольной или квадратной. Идеально подходит для так называемого «мозгового штурма». Стол переговоров. Данный формат характер для переговорных комнат крупных компаний. Очень большие параметры мебели позволяют не только общаться друг с другом, но и активно работать с демонстрационными материалами, просматриваемыми на видео-панелях, установленных по сторонам.

Данный формат характер для переговорных комнат крупных компаний. Очень большие параметры мебели позволяют не только общаться друг с другом, но и активно работать с демонстрационными материалами, просматриваемыми на видео-панелях, установленных по сторонам. Формат школьного класса. Актуален при подаче информации средней группе слушателей, например, во время брифингов, тренингов, лекций и пресс-конференций.

Актуален при подаче информации средней группе слушателей, например, во время брифингов, тренингов, лекций и пресс-конференций. Театр, соответствующий формату конференции. Такой конференц-зал рассчитан на большое количество слушателей. Столы отсутствуют, стулья или кресла гостей устанавливаются рядами. Президиум или выступающий находится на сцене за столом или за кафедрой.

Виды оборудования для конференц-залов

Виды технического оборудования для конгресс-холлов зависят как от их размеров и назначения, так и в очень большой степени от уровня функциональности. Для того, чтобы помещение было мультифункциональным, необходимо наличие таких комплексов:

Отображения визуальной информации (видеосистемы). Самый простой и распространенный набор состоит из проектора с экраном. Мощность проектора прямо пропорционально зависит от размеров помещения. В больших конгресс-холлах могут устанавливаться несколько экранов для увеличения обзора. Справочная информация может выводиться на панели или экраны с висящими над ними проекторами. Более современным техническим решением является дисплейная система. Размер, разрешение, яркость, контрастность изображения, а также вес и габариты системы подбираются индивидуально для каждого конкретного случая.

Аудиосистемы. Для четкого звука и хорошей слышимости во всех точках зала необходимы не только отличные акустические свойства самого помещения, но и специальные системы звуковоспроизведения.

Системы интегрированного управления оборудованием, которые позволяют избежать накладок и различных недоразумений, непредвиденных заминок, синхронизируя работу всех технических комплексов. Обычно осуществляется оператором, находящимся в специальном месте, оборудованном компьютером или ноутбуком, пультом управления звуковыми и видео сигналами, другими устройствами. Чем сложнее управляемые комплексы, тем сложнее и обустройство операторского места. Интерфейс системы управления тем не менее должен быть продуманным и интуитивно понятным, чтобы вместо внезапно выбывшего оператора его место мог занять другой сотрудник и мероприятие не было сорвано.

Какое конкретно нужно оборудование для конференц-залов?

Среди основной аппаратуры конференц-залов можно выделить такие устройства:

Проекторы с экраном. Этот тандем актуален при обучении, презентациях, визуальной демонстрации информации, рекламных мероприятиях. От их совместимости и настроек зависит качество изображения.

Интерактивные дисплеи. Используется в образовании, развлечениях и других секторах. Отличаются универсальностью, совместимостью со многими операционными системами и приложениями.

Профессиональные дисплеи с улучшенными техническими характеристиками, размерами, разрешением и более длительным сроком службы.

Интерактивная доска, связанная с компьютером и проектором. Фактически выполняет роль своеобразного экрана. Выглядит, как белая доска, управляемая обычно взаимодействием с человеком. Сенсорного типа доска подчиняется движениям пальца, резистивная – стилусу, электромагнитная – управляется магнитным пером, а ультразвуковая – инфракрасным пером.

Видеостена. Система из видеоустройств типа проекционных кубов, жидкокристаллических и плазменных дисплеев, объединенных в один экран. Может транслировать информацию от разных источников видео и аудио сигналов (компьютеры, серверы, ноутбуки и т.п.). Для ее создания необходимы специальные стойки, фиксаторы и кронштейны.

Видеоконференцсвязь, сокращенно ВКС. Позволяет обмениваться видеоинформацией, актуальна для управления и контроля за бизнес-процессами в различных отраслях.

Конгресс-система – набор аудио устройств, включающий в себя основной блок управления и микрофонные пульты с определенным функционалом, необходимым для проведения заседаний и конференций.

Особенности установки оборудования для конференц-залов

Техническое оснащение конференц-зала оборудованием проводится с учетом особенностей его планировки, интерьера (наполненность мебелью, внутренняя отделка, тип потолка и даже напольного покрытия). Все эти условия влияют на размещение камер и акустику зала.

Обычно для больших залов необходима установка двух камер – общего и крупного плана. Монтировать их следует в местах, где нет закрывающих обзор объектов, возможности засветки кадра и т.п. При определенных условиях можно ограничиться одной ptz-камерой.

Что касается акустики, то здесь важно обеспечить максимальную чистоту звука, отсутствие искажающих его помех типа шума вентиляции, шелеста бумаг, эффекта эха, обратной связи (звук из колонок вновь попадающий в микрофон) и слабой слышимости из-за излишней удаленности выступающего от микрофона. При оснащении помещений оборудованием значительного размера желательно предварительно рассчитать их акустику и соответственно этому выбрать наиболее оптимальную технологию усиления звука.

Специалисты компании Айтек помогут выбрать и установить оборудование для конференц-залов с учетом их конкретного целевого назначения, нагрузки и специфики проводимых в них мероприятий.