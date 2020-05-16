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Область применения, функциональность, конструктивные особенности сервера Dell PowerEdge R740xd

16.05.2020 09:34

Область применения, функциональность, конструктивные особенности сервера Dell PowerEdge R740xd

Добиться максимальной производительности большого количества приложений и программа различного назначения поможет профессиональное оснащение от компании Dell серии 740. Мощный аппарат с двумя процессорами выполнен в форм-факторе 2U, что гарантирует бесперебойную и оперативную обработку неограниченного числа данных. Сервер быстро масштабируется, оснащен платами-ускорителями, оптимизированными под развитие инфраструктуры виртуальных рабочих столов.

Область применения сервера

Данная модель предназначена для обеспечения высокого производительного уровня. Сервер Dell PowerEdge R740xd оснащен оптимальной аппаратной базой для решения задач любой сложности. Область применения аппарата такова:

  • создание системы Big Data;
  • поддержка программного обеспечения для анализа сведений;
  • программное определяемое хранилище.

Помимо возможности расширения объема хранения данных, эта модель сервера предназначена для настройки подсистемы, направленной на одновременную работу устройства при различных видах нагрузок. Это стало возможным благодаря параллельному использованию накопителей типа HDD, SSD, NVMe.

Функциональные, конструктивные особенности модели

Особенность сервера серии PowerEdge R740xd заключается в возможности одновременного использования накопительных дисков типа NVMe или 32 накопителей меньшего типоразмера. Также возможна комплектация восемнадцатью дисками большего объема. Функциональности модели добавляют встроенные аналитические опции и средства автоматизации iDRAC9. Они используются для увеличения производительности агрегата с учетом увеличения масштаба системы.

К прочим особенностям стоит отнести:

  1. Упрощения системного цикла от развертывания до вывода из использования посредством применения портфельного решения OpenManage.
  2. Повышение пропускной способности всей сети в полтора раза.
  3. Обеспечение до 27% больше ядер благодаря применению процессоров поколения Intel Xeon Scalable.
  4. Поддержка автоматизированного управления, что положительно сказывается на экономии ресурсов, денег, предназначенных для обслуживания сервера.
  5. Повышение производительности процессоров благодаря диагностическим, восстановительным программам.

При этом стоечный сервер поддерживает все современные консоли управления, совместимые с самыми популярными программными платформами, в том числе Nagios, Microsoft, VMware и др.

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