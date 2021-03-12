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Облачный колл центр

12.03.2021 16:25

Облачный колл центр

Облачный вариант колл-центра – это новое решение, которое удобно, практично и дает повышенную продуктивность работы для этого подразделения фирмы. Использование гибридных схем приема сообщений и передачи голосовых и текстовых рассылок – эффективное решение для постоянной коммуникации с потенциальными покупателями или постоянными клиентами фирмы. Решения компании Оки-Токи предназначены для создания устойчивого технически совершенного колл-центра фирм с самыми разными направлениями деятельности:

  • медицина;

  • юридические услуги;

  • телемаркетинг;

  • финансовый и кредитный сектор;

  • онлайн-магазины;

  • транспортная логистика.

Отчеты о работе, аналитика удаленного колл-центра

С помощью качественной аналитики, облачный колл-центр предоставляет широкий спектр отчётной информации. Выборку для получения статистики по работе call-центра можно настроить с учётом конкретных требований, важных для фирмы смысловых фильтров. Таким образом отчет будет предоставляться в четко указанных рамках, с необходимой для принятия решений, информацией.

Для чего используются ресурсы облачного колл-центра?

Облачный колл-центр принимает на себя все важные вычислительные действия для технического обеспечения работы центра. Прежде всего речь идет о обработке потока данных во время записи разговоров, составления отчетных данных, обработки сведений журналов и электронных записей о дозвоне, а также реализации автоматической рассылки голосовых сообщений. Среди задач облачного колл-центра:

  • нормализация, то есть сведение к одному виду номеров, собранных из различных источников;

  • создание отчётов об эффективности использованного рабочего времени операторами и системой;

  • сбор сведений о приобретениях или отказах клиентов для определения направлений корректировки предложений;

  • запись сообщений для повторной аналитики или уточнения объема и содержания заказа;

  • автоматизация работы операторов по ведению журналов приема сообщений и реагирования на звонки клиентов;

  • создание данных для наполнения клиентских электронных кабинетов, передачи информации о скидках, акциях и различных бонусных программах фирмы.

Колл-центр активно интегрируется во внутреннюю систему управления предприятием. Программные решения удаленного колл-центра могут передавать и принимать информацию из телефонных баз, списков адресов, фамилий, счетов, клиентских кабинетов. Все эти сведения необходимы для оперативного реагирования на контрдействия конкурентов, создания голосовых и прочих рассылок.

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