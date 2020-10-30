Cloud-технологии стали неотъемлемой частью любого бизнеса: они используются для хранения и обработки информации, организации виртуальных офисов и контактных центров. И все чаще компании выбирают частные облака, которые позволяют проводить тонкие настройки и создавать разветвленную ИТ-инфраструктуру. Примером этого являются облачные решения Xelent, предоставляющие пользователю широкий выбор инструментов для реализации задач любой сложности.

Облачная платформа Xelent.Cloud использует собственный ЦОД, который размещен в Санкт-Петербурге (то есть в пределах России). Благодаря этому виртуальные серверы подходят для хранения персональных данных, так как это полностью отвечает требованиям ФЗ-152. Однако это далеко не все возможности данного облака.

Особенности платформы

Облачный сервис Cloud.Xelent обеспечивает автоматизированное предоставление виртуальных ресурсов на базе VMWare. Такое решение подходит под потребности любого бизнеса и позволяет создать универсальную IT-инфраструктуру.

Подключение к созданной виртуальной машине осуществляется несколькими способами и зависит от используемой ОС. Имеется веб-консоль, позволяющая увидеть загрузку операционной системы и изменить настройки конфигурации сети.

В облаке поддерживается работа бизнес-систем 24/7 все 365 дней в году. Доступность инфраструктуры достигает показателей 99,99%. Также технология характеризуется отличной масштабируемостью, что позволяет менять всю систему под текущие потребности и задачи.

Разработка и тестирование

Облачные решения Xelent могут применяться для разработки и тестирования продукта перед выводом на рынок:

Мощности для тестирования доступны в любое время суток, что позволяет не откладывать задачи на неопределенный срок.

Не требуются капитальные расходы для доступа к тестовым инструментам. Фактически компания платит только за потребленные ресурсы, но при этом получает к ним неограниченный доступ.

Существует возможность построения массивных тестовых окружений, что позволяет имитировать реальные ситуации и пиковые нагрузки.

Плюсы использования облачной технологии

Выбирая Cloud.Xelent, компания может существенно сократить расходы и оптимизировать работу отделов. Можно выделить еще несколько преимуществ решения:

Оптимальный объем ресурсов и возможность мгновенного масштабирования.

Снижение затрат на приобретение и обслуживание серверов.

Широкие возможности для настройки приложений и ОС.

Удаленное хранение критичных для бизнеса данных, возможность регулярных бэкапов.

Простое администрирование системы, отсутствие затрат на зарплату сисадмина.

Дата-центр Xelent предоставляет SLA на 99,9%, также присутствует функция управления облаком через веб-интерфейс, SSH-доступ и двухфакторная аутентификация. Все это гарантирует безотказную работу ИТ-инфраструктуры и возможность индивидуальной настройки под параметры любого бизнеса.

Такое облачное решение можно считать универсальным: оно подходит организациям любых размеров, в любой сфере. В том числе, за счет соблюдения ФЗ-152, может использоваться медицинскими учреждениями и банковскими предприятиями.

Все возможности платформы Cloud.Xelent доступны для бесплатного тестирования. Если в процессе пробного использования вас устроит качество услуг, то вы сможете заключить с дата-центром долгосрочный договор на аренду облачного хоста.