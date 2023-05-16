Облачное хранилище и его возможности: как пользоваться частным облаком

Облачные технологии при своём появлении оказались весьма кстати многим программным решениям и технологиям. Это в значительной степени помогло компаниям, ориентированным на глубокое взаимодействие с ИТ-инфраструктурой, сэкономить и время, и деньги на развертывание собственных дата центров и вычислительных систем. Теперь всё можно делать на удалённых ресурсах. При этом можно гибко перенастраивать мощности, отдавая часть на вычисления, часть на хранение.

Хоть облака и защищены собственным шифрованием, большому бизнесу следует подумать и об дополнительном слое криптографии. Безопасность собственных сотрудников, особенно работающих на удалёнке, особенно важна. В принципе, всем приходится прибегать к услугам облака для передачи данных, не только бизнесу. Поэтому, каждому пользователю стоит сравнить цены и узнать, сколько стоит VPN, и нужен ли он именно Вам.

Облака стали сильно популярны в корпоративной среде и в частной, а частные облака выглядят немного проще корпоративных решений. При этом открывают большой спектр возможностей для всех.

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Как устроено облачное хранилище

Чисто технически, под капотом работают те же механизмы, что и на любом компьютере любого пользователя. Есть физический накопитель и есть система управления им. Например, Windows. С её помощью пользователь может легко управлять файлами, перемещать их создавать, просто хранить, делиться с другими пользователями. То же самое происходит и в облаке. Только системы там особенные, отказоустойчивые и быстрые. Основу всего механизма облачного хранилища составляет виртуализация. Именно она помогает на общей технической инфраструктуре строить многочисленные конструкции с рабочими местами. То есть под каждого отдельного клиента из общей системы отщипывается по чуть-чуть процессорного времени, оперативной памяти и пространства на диске. Разница между публичными и частными облаками состоит лишь в том, что публичные рассчитаны на универсальное использование и могут быть настроены под разные конкретные задачи клиентов. Частные облака могут строится на базе собственной инфраструктуры компании или на арендованном оборудовании. И, по сути, разрабатывается система сразу под конкретные задачи компании. А потом при необходимости масштабирования уже допиливается дополнительный функционал.

Как правило, для публичных облаков разрабатывается специальный софт для доступа к данным. Как через веб-интерфейс, так и в виде отдельных приложений для разных операционных систем. А для частных облаков обычно выстраивают ВПН туннели прямо по собственной корпоративной сети или же через публичный внешний интернет.

Преимущества облачных хранилищ

Пара основных преимуществ уже мелькали в статье. Это скорость развертывания облачной системы и её стоимость. Также среди преимуществ можно назвать исключительную гибкость таких систем. То есть можно использовать облако только в нужном диапазоне ресурсов и ничуть не больше. И естественно, оплачивать только то, что потребляешь. А при необходимости масштабирования расшириться можно буквально за несколько мгновений. Без установки дополнительного железа и настройки его конфигурации. А если вдруг, наоборот, столько ресурсов уже не нужно, то можно их вернуть обратно провайдеру. Это весьма удобно.

Ну, и конечно, доступность к облачной системе из любого уголка планеты делает её нереально удобной для параллельной удалённой работы.

Недостатки облачных систем

Из недостатков можно выделить сразу пару зависимостей. В первую очередь клиент зависит от интернета. Нет связи – нет работы. Правда, этот недостаток постепенно нивелируется, так как глобальная сеть охватывает все больше материков и стран.

Вторая зависимость – придётся полагаться на провайдера облачной системы, то есть ту компанию, которая предоставляет площадку с вычислительными ресурсами. Случаи внезапного прекращения предоставления услуг, конечно, крайне редки в этой сфере, потому что для ИТ-компании хорошая репутация это залог светлого будущего. Но всё же имеют место быть.

Ещё один недостаток связан с обеспечением безопасности. Как ни крути, как не выстраивай хитрые зашифрованные туннели, данные всё же хранятся на физических жёстких дисках, ну или твердотельных. Эту проблему частично можно решить обеспечением полного шифрования данных. Но это и деньги, и дополнительные вычислительные ресурсы.

Также возможно более сложной конфигурации облачной системы. Так называемой гибридной. Когда часть облака частная, а часть публичная. В частное облако, которое можно разместить на собственных серверах можно помещать данные, а вычислительные системы отдать на откуп публичным облачным системам. Это, конечно, гораздо сложнее и потребует точного проектирования всей системы перед развёртыванием. Тем не менее на длительной дистанции такой подход может оказаться более эффективным и безопасным.