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О запрете строительства гражданских строений поблизости армейских арсеналов в Казахстане

26.05.2020 13:40

О запрете строительства гражданских строений поблизости армейских арсеналов в Казахстане

Опыт многих государств мира не раз доказывал, что возведение каких-либо объектов в непосредственной близости от складов с боеприпасами чревато непредсказуемыми последствиями. Они в итоге могут привести не только к взрывам и возгораниям, но и к многим человеческим жертвам. Ярким примером того являются события в июне прошлого года, когда в городе Арысь, что в Казахстане, из-за пожара произошли взрывы значительной части склада боеприпасов, приведшие к человеческим жертвам.

Решение парламента Казахстана

Новость о том, что законодательный орган республики Казахстан 21 мая поточного года принял решение о запрете строительства каких-либо объектов в непосредственной близости от военных складов с боеприпасами, сейчас можно прочитать в прессе. Эту и другие новости Арысь сегодня доступны в интернете, так что заходите и читайте.

В продолжении темы запрета строительства вблизи складов с боеприпасами в Казахстане необходимо отметить, что парламент страны принял специальные поправки в Земельное законодательство. Также был изменен кодекс об административных правонарушениях, были приняты правки в архитектурный и градостроительный и строительный кодексы республики Казахстан. Некоторые изменения коснулись и самих ВС страны.

Как все теперь будет?

После принятия соответственных поправок все территории вокруг:

  • военных баз;
  • арсеналов;
  • складов с боекомплектами – это сейчас специальные территории с особыми правилами использования земельных ресурсов.

По такому принципу сейчас функционируют военные полигоны, стрельбища и другие военные объекты.

В случае нарушения принятых парламентом поправок и проведения гражданского строительства поблизости всех вышеперечисленных строений, если они не являются объектами военного предназначения, будет вводиться ответственность административного характера. Кроме того, после принятия всех поправок в закон возле складов с боеприпасами, а также запретных зон и районов строго запрещена видео, фотосъемка и аудиозапись. Что касается перечня всех запретных зон такого плана, то их составлением будут заниматься теперь члены правительства республики.

Необходимо отметить, что о запрете возведения жилых комплексов недалеко от военных объектов, сообщили сразу же после событий 2019 года, когда в городе с названием Арысь из-за возникшей пожарной ситуации произошли известные всем события на складе с боеприпасами. Их жертвами тогда оказались не менее 4 местных жителей и двое военнослужащих. Также не менее четырехсот человек тогда получили ранения различной степени сложности. Власти даже были вынуждены выселить целое поселение, которое располагалось рядом с военным объектом.

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