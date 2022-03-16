О видеоэндоскопах: из чего они состоят и на что обращать внимание при выборе

На рынке медицинских товаров, за последние несколько десятков лет, появилось немало полезного и многофункционального оборудования – в его число входит и видеоэндоскоп. Это целая система аппаратов, используемая, как при обследованиях, так и при малоинвазивных вмешательствах. Благодаря ей, удается не только быстро находить проблемные участки органов, но еще эффективно их исследовать, а также, в течение нескольких часов, безопасно оперировать.

Строение и принцип работы

Прежде чем видеоэндоскоп купить https://sonoscape.ru/product/videoendoskopiya/, необходимо разобраться в том, как он работает. Это даст возможность обратить внимание на критически важные особенности конструкции и подобрать подходящую модель. Если говорить более точно, то устройство вмещает в себя:

процессор для точной обработки получаемой информации;

источника подачи света;

самого эндоскопа.

Далее необходимо рассмотреть каждый пункт отдельно.

В первую очередь, имеется ввиду сложная технологическая база со специальным программным обеспечением, панелью управления, портами для гибкого оборудования. Она оснащена также экраном определенного минимального размера и разрешения, чтобы обрабатываемая информация выводилась в удобном формате. В некоторых случаях он сенсорный и может быть, как черно-белым, так и цветным для лучшего распознавания.

Далее ее дополняет система энергоэффективных светодиодов. При малом количестве, они дают достаточно мощный пучок света, который обеспечивает возможность без проблем исследовать органы, и перегорают крайне редко, что очень критично. Вы можете быть уверены, что не придется срочно прерывать обследование или вмешательство.

Что же до самого эндоскопа, то это гибкая трубка из медицинских материалов, которая может быть оснащена только камерой либо ней и дополнительным инструментом для проведения малоинвазивных вмешательств. За счет широкого угла обзора, быстрой передачи сигнала, удается получать актуальную картинку в реальном времени и, например, эффективно сделать сбор тканей из определенного участка органа.

На что обратить внимание при подборе оборудования

Учитывая все эти особенности, стоит помнить про основные характеристики. Речь идет о:

классе;

количестве портов;

совместимости с определенными датчиками;

камере и разрешении экрана.

Сейчас на выбор предлагают, как обычные, так и HD решения, где качество картинки значительно выше. Также, внутри категории есть разделение на модели предназначенные для человека и для ветеринарных клиник.

Если говорить о количестве портов, то их здесь обычно два, чтобы не возникало необходимости долгого и сложного переподключения. А вот в случае с эндоскопами лучше сразу изучить набор насадок для проведения биопсии и вмешательств, изучить совместимость с определенными аксессуарами. Параллельно стоит сверить насколько они подходят для моек и растворов которые есть у вас, либо которые вы собирались покупать.

У камер есть определенный нижний порог требований – например, угол обзора должен составлять 140 градусов. Что же до диагонали экрана, то оптимальным у HD моделей это 21 дюйм с цветным отображением, которые программно дополняют автоматической корректировкой для получения наилучшей картинки происходящего. Большой плюс, если можно подключать внешние мониторы без потери качества.

Не стоит забывать о наличии таких дополнительных опций, как сохранение ручных настроек, цветное фото органа, видеофиксация происходящего. Это дает возможность экономить время при работе и исключить необходимость скорого повторного обследования – часто достаточно просто просмотреть запись проведенной процедуры.